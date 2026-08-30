Kubańczyk wywijał na scenie dla Nawrockiego. Na scenie odpalił TEN hit!

W Juracie, podczas wydarzenia z udziałem prezydenta Nawrockiego, działo się coś, czego nikt się nie spodziewał – prawdziwy muzyczny show!

Na scenie pojawił się raper Kubańczyk, porywając publiczność swoim hitem „Ostatni raz zatańczysz ze mną”, nową wersją kultowego przeboju Krawczyka.

Obejrzyj nagranie z tego elektryzującego występu i przekonaj się, jak prezydencka Jurata bawiła się w rytmach rapu!

W Juracie zdecydowanie nie samą polityką żyją uczestnicy „Przyszłość.pl”. Podczas wydarzenia organizowanego z udziałem prezydenta Karola Nawrockiego nie zabrakło również muzyki. Na scenie pojawił się Kubańczyk, czyli Jakub Flas.

Raper dał przed zgromadzoną publicznością energetyczny występ. Na nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych widać scenę „Przyszłość.pl” i bawiących się przed nią uczestników.

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Kubańczyk zaśpiewał wielki hit

W pewnym momencie ze sceny popłynął jeden z najbardziej rozpoznawalnych utworów w dorobku Kubańczyka – „Ostatni raz zatańczysz ze mną”, nagrany wspólnie z Tribbsem. Singiel ukazał się w maju 2022 roku.

Piosenka może brzmieć znajomo także osobom, które na co dzień nie słuchają Kubańczyka. Nie bez powodu. Utwór jest nową wersją przeboju Krzysztofa Krawczyka „Ostatni raz zatańczysz ze mną” z 1987 roku. W wersji Tribbsa i Kubańczyka klasyczny numer dostał współczesne, taneczne brzmienie.

To właśnie podczas tego numeru Kubańczyk rozkręcał publiczność zgromadzoną przed sceną w Juracie.

Nie tylko polityka u Nawrockiego

Występ rapera był jedną z mniej formalnych odsłon wydarzenia. W weekend w Juracie odbywają się również spotkania młodzieży z Karolem Nawrockim, pierwszą damą Martą Nawrocką oraz ministrami Kancelarii Prezydenta. Nie brakuje też sportu – w niedzielę sam prezydent pojawił się w sportowym stroju i pobiegł razem z uczestnikami.

Tym razem jednak polityka zeszła na dalszy plan. Na scenie królowała muzyka, a Kubańczyk zadbał o to, żeby pod sceną zrobiło się zdecydowanie bardziej imprezowo.

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DUDEK O POLITYCWE - Prof. Tomasz Słomka