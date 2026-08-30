Ministrowie Nawrockiego ruszyli do młodych. Tak wyglądają rozmowy w Juracie [ZDJĘCIA]

Ministrowie Kancelarii Prezydenta, w tym Paweł Szefernaker, spotkali się z młodzieżą podczas wydarzenia „Przyszłość.pl” w Juracie.

Zamiast oficjalnych wystąpień, prowadzono otwarte dyskusje na świeżym powietrzu, co sprzyjało bezpośredniemu dialogowi i przełamywaniu barier.

Zobacz, jak wyglądały te niecodzienne rozmowy i przekonaj się, czy nowa forma komunikacji zmienia oblicze polskiej polityki.

Drugi dzień wydarzenia „Przyszłość.pl” w Juracie upływa pod znakiem kolejnych spotkań z młodymi ludźmi. Kancelaria Prezydenta pokazała w mediach społecznościowych zdjęcia z rozmów uczestników z prezydenckimi ministrami.

„W Juracie możecie też spotkać naszych ministrów i porozmawiać z nimi o tym, co Was najbardziej ciekawi” – przekazała Kancelaria Prezydenta.

W Juracie możecie też spotkać naszych ministrów i porozmawiać z nimi o tym, co Was najbardziej ciekawi 😊 #przyszłośćPL pic.twitter.com/edGgALDd9n— Kancelaria Prezydenta RP (@prezydentpl) August 30, 2026

Ministrowie Nawrockiego rozmawiają z młodymi

Formuła spotkań daleka jest od oficjalnych wydarzeń, do których przyzwyczaili politycy. Nie ma mównic ani długich przemówień. Na opublikowanych fotografiach widać niewielkie grupy młodych ludzi rozmawiających bezpośrednio z przedstawicielami Kancelarii Prezydenta.

W wydarzeniu uczestniczą przedstawiciele prezydenckiej kancelarii, wśród nich m.in. szef Gabinetu Prezydenta Paweł Szefernaker oraz rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz.

Organizatorzy od początku podkreślali, że jednym z głównych założeń „Przyszłość.pl” ma być możliwość bezpośredniej rozmowy młodych ludzi z osobami zaangażowanymi w życie publiczne.

Nawrocki też nie próżnuje w Juracie

W niedzielę sporo uwagi przyciągnął również sam Karol Nawrocki. Prezydent zamienił oficjalny strój na sportową koszulkę i ruszył do biegu z uczestnikami wydarzenia. Kancelaria opublikowała krótkie nagranie, opatrując je hasłem „Jurata aktywnie”.

„Przyszłość.pl” to dwudniowe wydarzenie organizowane w Juracie z udziałem młodych ludzi z całej Polski. W programie znalazły się spotkania i dyskusje, ale także koncerty oraz aktywności sportowe.

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