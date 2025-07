W niedzielę (20 lipca) do sieci trafiło wspólne zdjęcie Filipa Chajzera i Daniela Nawrockiego przy food trucku celebryty. Opublikowane zostało ono na profilach w mediach społecznościowych obu mężczyzn. Można było pomyśleć, że panowie ucięli sobie zwykłą pogawędkę przy kebabie. Jednak nieco tajemniczości do sprawy dodał sam Daniel Nawrocki, który zdjęcie z Chajzerem podpisał krótko: - Nie tylko o kebaba chodziło 🔥 Stay tuned.

Zaś Filip Chajzer napisał nieco więcej, a mianowicie zwrócił uwagę na to, co go łączy z synem przyszłego prezydenta, Karola Nawrockiego: - Łączy nas gust do Kebap i coś jeszcze. Mój ojciec mówił - „idź na całość”. Jego ojciec poszedł na całość ☺️ a moja cała radość to kolejny zadowolony gość.

Spotkanie Daniela Nawrockiego z Filipem Chajzerem. Celebryta ujawnia, o co chodziło!

Wszyscy zaczęli się zastanawiać, co takiego jest na rzeczy, skoro " Nie tylko o kebaba chodziło". Długo nie trzeba było czekać. W rozmowie z Plejadą Chajzer uchylił rąbka tajemnicy i odniósł się do Daniela Nawrockiego. Okazuje się, że młody Nawrocki zaprosił Chajzera jako gościa, do swojego nowego programu! O co chodzi? Chajzer wyjaśnił, że pierwszy napisał do Daniela Nawrockiego z uwagi na to wszystko, co działo się w czasie kampanii wokół rodziny Nawrockich:

W trakcie samej kampanii, gdy ten hejt lał się non stop na rodzinę Nawrockich poczułem do nich taką trochę sympatię i trochę empatię, bo wiem, co to znaczy przyjąć tyle naraz na klatę. Takie fale hejtu przelewały się przeze mnie nie raz i nie dwa. Dlatego sam z siebie napisałem do pana Daniela wiadomość, że kibicuję i trzymam kciuki, bo wiem, jak jest, kiedy tak się dostaje po łbie. Kilka dni temu pan Daniel napisał do mnie, że nie tylko pracował przy kampanii swojego taty, ale też od 16. roku życia jest reporterem w lokalnych trójmiejskich mediach, w gazetach, pisze artykuły. Nie ukrywam, że trochę mnie to ujęło - przyznał Chajzer.

I dodał, że sam młodo zaczynał pracę w mediach, więc rozumie młodszego kolegę. Przy okazji Filip Chajzer wyjawił, że Daniel Nawrocki "właśnie zaczyna swój program w telewizji", podaje Plejada, i w związku z tym chciał zapytać, czy nie mógłby przeprowadzić wywiadu z Filipem Chajzerem. Nie wiadomo jednak, kiedy dojdzie do nagrania. Jak donosi Plejada Daniel Nawrocki szykuje cykl rozmów, a pierwszym gościem będzie właśnie Chajzer, czyli będzie to program, w których Daniel będzie przeprowadzał wywiady. Chajzer przyznał też, że pomyślał, iż ma okazję wysłać pozytywną emocję w stronę kogoś, kto mocno obrywa i być może właśnie przechodzi drogę, którą on sam kiedyś przechodził:

Stąd ta nić porozumienia z panem Danielem. Muszę powiedzieć, że naprawdę jestem pod wielkim wrażeniem ambicji i skromności tego młodego człowieka. Jest naprawdę Abstrahując od ojców, od polityki, mówię o takiej reporterskiej ciekawości świata, takiej trochę Kapuścińskiej wręcz bym powiedział. Uważam, że ten chłopak, jeśli dobrze pokieruje swoją karierę, naprawdę może osiągnąć duży sukces - ocenił syna prezydenta.

Przypomnijmy, że Daniel Nawrocki, który mocno angażował się w kampanii ojca to student, ale także dziennikarz lokalnych trójmiejskich mediów. Dobrze czuje się przed kamerą, a na finiszu kampanii wyborczej w sieci pojawiały się jego rozmowy m.in. z rodzicami, czyli przyszłą parą prezydencką: Martą i Karolem Nawrockimi. Młody Nawrocki pokazywał też zakulisowe nagrania z wieczorów wyborczych oraz przedstawił w nich swoją dziewczynę Magdalenę.

Być może nowy program Daniela Nawrockiego będzie dla niego przepustką do wielkiej medialnej kariery. Co ciekawe, przecież dziennikarką jest też Ola Kwaśniewska, córka byłego prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego.

