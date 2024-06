i Autor: Screen/X Jacek Kurski

Kampania w wyborach do PE

Kurski spełnił swoje marzenia. Zaszalał na scenie z Zenkiem Martyniukiem i Bayer Full

Wybory do Parlamentu Europejskiego zbliżają się wielkimi krokami. Już w najbliższą niedzielę 9 czerwca Polacy ruszą do urn. Jednym z kandydatów jest Jacek Kurski, który powalczy o glosy w okręgu numer 5. Aby przekonać do siebie wyborców Kurski pojawił się w Wyszkowie. Nie poprzestał jednak na rozmowach z kandydatami czy rozdawaniu ulotek, ale... ruszył na scenę i śpiewał z gwiazdami disco polo.