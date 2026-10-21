Prezes PiS dopiero się wyprowadził, a Jan Maria Tomaszewski randkuje!

Niedawno informowaliśmy, że prezes PiS Jarosław Kaczyński (77 l.) wrócił po wielu miesiącach do swojego domu na Żoliborzu. Jego brat cioteczny, Jan Maria Tomaszewski (76 l.), ma zatem znowu całe mieszkanie dla siebie. I jak się okazuje, chodzi na randki ze swoją partnerką, aktorką Beatą Fido (59 l.).

Bracia cioteczni mieszkali długo razem, gdyż w domu lidera PiS trwał gruntowny remont. Ale Jan Maria Tomaszewski nie ma już współlokatora i korzysta ze swobody. Fotoreporter „Super Expressu” zauważył go w jednej z warszawskich kawiarni na Saskiej Kępie, gdzie spędzał miło czas ze znajomymi. Nie był sam – towarzyszyła mu jego wieloletnia partnerka, aktorka Beata Fido. Jak widać, para czuła się swobodnie. Ciepła atmosfera i uśmiechy na ich twarzach dowodzą, że ich uczucie wciąż kwitnie!

Kaczyński zostawił kuzyna i wrócił na Żoliborz. Lepiej, żeby nie wychodził na balkon

Przypomnijmy, że wielkie odświeżanie żoliborskiej willi szefa Prawa i Sprawiedliwości trwało niemal rok. Prace objęły nie tylko odnowienie elewacji, wymianę dachu i instalacji, ale także dostosowanie wnętrz do potrzeb nowych sąsiadów prezesa partii. Na czas robót budowlanych Jarosław Kaczyński musiał spakować walizki i przenieść się do swojego bliskiego krewnego. Panowie świetnie się ze sobą dogadywali – w końcu od lat łączą ich wyjątkowo zażyłe więzi rodzinne, wspólne obiady oraz dyskusje do późnych godzin nocnych.

31