Premier Holandii z partnerem czekają na dziecko. Śmiszek krótko: "Europa po prostu idzie do przodu!"

Premier Holandii z partnerem czekają na dziecko. Holenderski polityk pochwalił się w mediach społecznościowych, że niebawem wraz ze swoim narzeczonym powitają na świecie maleństwo. - Ktoś bardzo wyjątkowy jest w drodze. Do zobaczenia w 2027 r., maluchu – napisał Rob Jetten na Instagramie. Do wpisu dodał fotografię z ukochanym, na którym obaj trzymają zdjęcie z USG przedstawiające dziecko.

Polityk dodał, że wraz z partnerem są ogromnie wdzięczni dawczyni komórki jajowej, a także surogatce Lisie oraz ich rodzinom. - Nic z tego nie byłoby możliwe bez Was - napisał. Kobiety to przyjaciółki mężczyzn, które mają swoje dzieci i zadziałały, by im pomóc, a nie skorzystać na sprawie.

Wiele osób pospieszyło z gratulacjami, a w tym polski europoseł Robert Biedroń. Zaś jego partner Krzysztof Śmiszek, który również jest europoseł podał radosne wieści o tym, że holenderski premier zostanie ojcem i napisał w sieci:

- Premier z mężem i dziecko ❤️ Ekstrema prawicowa krzyczy, a Europa po prostu idzie do przodu!

Pod wpisem polskiego polityka ruszyła lawina komentarzy. Jedni gratulowali i przyznawali: - Czekamy na takie zmiany i poziom akceptacji (albo po prostu poszanowania dla cudzych indywidualnych wyborów) w Polsce. Są nieuchronne, choć u nas zajmują dużo czasu.

Inni śmiali się, że teraz będzie ciekawe, który z partnerów urodzi, i komentowali: - Boże broń od takiego postępu...

Kim jest Rob Jeeten? To najmłodszy premier w historii Holandii

Premier Jetten jest zaręczony z Argentyńczykiem Nicolasem Keenanem, reprezentantem kraju w hokeju na trawie. Zakochani mieli się pobrać, ale do ślubu nie doszło ponieważ Rob Jetten został premierem. To najmłodszy szef rządu w historii Holandii, został zaprzysiężony na premiera w lutym 2026, po tym jak w zeszłym roku jego partia D66 wygrała w wyborach. Jetten ma 39 lat.

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