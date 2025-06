i Autor: LUKASZ GAGULSKI SE, East News Aleksandra Kwaśniewska

Grzmi po wyborach

Kwaśniewska nie wytrzymała. Po zwycięstwie Nawrockiego padły mocne słowa

Nie milkną echa drugiej tury wyborów prezydenckich. Głos zabrała Aleksandra Kwaśniewska, która po ogłoszeniu zwycięstwa Karola Nawrockiego postanowiła zwrócić się bezpośrednio do jego wyborców. W emocjonalnym wpisie zaznaczyła, że rozumie rozczarowanie jednej strony i euforię drugiej, ale nie kryła też obaw co do tego, co Polskę czeka pod nowym prezydentem. „Będzie bajzel, ale świat się nie kończy” – napisała.