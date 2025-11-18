Lech Wałęsa ozdrowiał?! Zniknął ważny znak jego długiej niedyspozycji

Polityk wiele przeszedł

Były prezydent przeszedł co najmniej kilka operacji, w tym kluczowe zabiegi kardiologiczne. W 2008 r. wszczepiono mu rozrusznik-defibrylator dwukomorowy, który synchronizuje pracę serca i wzmacnia jego skurcze. W marcu 2021 r. w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku wymieniono baterię w tym urządzeniu. Problemy zdrowotne Wałęsy obejmują także cukrzycę typu II, zdiagnozowaną ponad 20 lat temu, co doprowadziło do powikłań jak stopa cukrzycowa (w 2021 r. groziła amputacją nogi) czy regularne badania kontrolne. W ostatnich latach przeszedł operację barku. Odbyła się w lipcu 2025 r., po długotrwałym bólu odczuwanym przez byłego prezydenta, który był spowodowany kontuzją sprzed miesięcy. Po tym zabiegu Lech Wałęsa zaczął nosić rękę na temblaku. Polityk przeszedł także operację wycięcia nowotworu pęcherza. Wałęsa ponadto często przechodzi badania profilaktyczne, jak niedawno po powrocie z USA – w listopadzie 2025 r. trafił do szpitala na kontrolę.

Ręką uwolniona od temblaka

Jak się okazuje, ostatnio poprawił się stan jego ręki. Fotoreporter „Super Expressu” zauważył w niedzielę, jak były prezydent pojechał do kościoła. Tym razem nie miał już ręki na temblaku i mógł zwyczajnie uczestniczyć we mszy świętej.

Trzeba podkreślić, że mimo problemów ze zdrowiem, 82-letni Lech Wałęsa pozostaje aktywny. Niedawno wrócił z dwumiesięcznego tournee po USA i Kanadzie (od 31 sierpnia do 30 października), zorganizowanego z okazji 45. rocznicy Porozumień Sierpniowych. Odwiedził 28 miast, wygłaszając wykłady dla Polonii i młodzieży akademickiej – m.in. w Los Angeles, Chicago, San Francisco, Phoenix czy Houston.

