Lech Wałęsa pokazał się w szlafroczku. Hit internetu, nic lepszego dziś nie zobaczycie!

Lech Wałęsa często odwiedza różne sanatoria i uzdrowiska, gdzie korzysta z wszelkich zabiegów. Teraz pochwalił się zdjęciem zrobionym w Lądku-Zdroju, gdzie przebywa w hotelu Mir-Jan. Placówka oferuje możliwość skorzystania ze SPA i basenu oraz możliwość dobrania odpowiedniego zabiegu, jak terapia z wykorzystaniem ultradźwięku czy zmiennego ciśnienia, przez specjalistów na miejscu. Goście mogą skorzystać także z komory hiperbarycznej i normobarycznej, plazmoterapii i wielu innych. Były prezydent z pewnością miał w czym wybierać!

Na swoim profilu na Facebooku Lech Wałęsa pokazał zdjęcie zrobione między zabiegami. Widać na nim, jak uśmiecha się do obiektywu ubrany w biały szlafroczek i ręcznik narzucony na głowę.

- Chwila odpoczynku w Lądku Zdroju, pomiędzy zabiegami w Mir-Janie - napisał.

Internauci byli zachwyceni fotografią, czemu dali wyraz w komentarzach pod postem. "Panie Prezydencie, gratuluję poczucia humoru"; "Lubię Wałęsę, bo to normalny człowiek, w szlafroku, w szpitalu, na spacerze, legenda będzie dla podręczników i pomników, dla nas będzie zawsze Lechu, który wskazał drogę najtrudniejszą - drogę do wolności... Dzisiaj już każdy musi po swojemu się rządzić"; "Tak człowiek właśnie powinien odpoczywać na emeryturze. Spełniać swoje marzenia i zachcianki. Robić to co lubi. Pozdrawiam Pana. Miłego odpoczynku"; "Jak Pan fajnie wygląda" - czytamy.

Widać, że Lech Wałęsa ma do siebie dystans i chętnie dzieli się zabawnymi zdjęciami, kiedy tylko znajdzie czas. Przy takim bogactwie zabiegów oraz rozrywek z pewnością całe dnie wypełniają mu aktywności.

W naszej galerii zobaczysz, jak mieszka Lech Wałęsa:

