Łukasz Mejza i Przemyczław Czarnecki razem trenowali boks! Co za widok

Sara Osiecka
Sara Osiecka
2026-04-17 15:30

Łukasz Mejza i Przemysław Czarnecki postanowili wspólnie zadbać o swoją kondycję i trenowali boks w jednym z warszawskich parków niedaleko Sejmu. Wskazówki byłego wiceministra sportu z pewnością są bardzo cenne dla jego kolegi, który zaangażował się we freak fighty.

Łukasz Mejza uczył boksu pod chmurką Przemysława Czarneckiego
Łukasz Mejza uczył boksu pod chmurką Przemysława Czarneckiego Łukasz Mejza uczył boksu pod chmurką Przemysława Czarneckiego Łukasz Mejza uczył boksu pod chmurką Przemysława Czarneckiego Łukasz Mejza uczył boksu pod chmurką Przemysława Czarneckiego
  1. Łukasz Mejza zrzekł się immunitetu w związku z licznymi wykroczeniami drogowymi, co skutkuje utratą prawa jazdy, koniecznością ponownego zdawania egzaminu oraz zapłatą mandatów na łączną kwotę 11 400 zł i 99 punktów karnych.
  2. Wykroczenia Mejzy obejmują m.in. dziewięciokrotne zarejestrowanie przez fotoradary, dwukrotne przekroczenie prędkości o ponad 60 km/h oraz jazdę z prędkością 200 km/h na trasie S3, gdzie początkowo odmówił przyjęcia mandatów, powołując się na immunitet.
  3. Mimo swoich problemów, Łukasz Mejza trenował boks z Przemysławem Czarneckim w parku w Warszawie, udzielając mu wskazówek w ramach przygotowań do walki freak fightowej.

Łukaszowi Mejzie nie można odmówić doskonałej formy. Polityk postanowił oderwać się od swoich problemów i pokazał Przemysławowi Czarneckiemu kilka bokserskich trików. Postanowili skorzystać z pięknej, wiosennej pogody i na miejsce treningu wybrali jeden z parków w okolicy Sejmu. Obaj mieli na dłoniach rękawice bokserskie i wygodne, sportowe ubrania. Łukasz Mejza prezentował koledze skuteczne ataki, a ten praktykował postawy defensywne. Przyjacielski sparing z pewnością był cenną lekcją dla Przemysława Czarneckiego, który przygotowuje się do walki freak fightowej. Ćwiczenia pod okiem bardziej doświadczonej osoby to doskonały sposób, na poprawienie swojej techniki w praktyce. 

Problemy Łukasza Mejzy

Poseł Łukasz Mejza zrzekł się immunitetu w związku z licznymi wykroczeniami drogowymi, co wiąże się z utratą prawa jazdy i koniecznością ponownego zdawania egzaminu. Polityk zgromadził 99 punktów karnych i musi uregulować mandaty na łączną kwotę 11 400 zł. W okresie od listopada 2024 roku do sierpnia 2025 roku, Łukasz Mejza został dziewięciokrotnie zarejestrowany przez fotoradary. Dwukrotnie przekroczył dozwoloną prędkość o ponad 60 km/h. Według informacji RM<F FM, z samych fotoradarów poseł zebrał 84 punkty karne i mandaty na kwotę 8900 złotych. Pozostałe 15 punktów i 2500 złotych mandatów to efekt jazdy na trasie S3 jesienią 2025 roku, gdzie miał poruszać się z prędkością 200 km/h, przekraczając limit niemal dwukrotnie. Początkowo poseł odmówił przyjęcia mandatu i punktów, powołując się na immunitet. Dopiero w ubiegłym tygodniu poinformował o jego zrzeczeniu się. W konsekwencji tych wykroczeń Mejza straci prawo jazdy i będzie musiał ponownie zdać egzamin, aby odzyskać uprawnienia.

Łukasz Mejza uczył boksu pod chmurką Przemysława Czarneckiego
Galeria zdjęć 56
PRZEMYSŁAW CZARNECKI
ŁUKASZ MEJZA