Barbara Nowacka ma obrazy za 45 tys. zł. Jest koneserką sztuki? Nazwiska artystów robią wrażenie

Weronika Fakhriddinova
Weronika Fakhriddinova
2026-06-06 18:30

W oświadczeniu majątkowym Barbary Nowackiej uwagę przyciągają nie tylko nieruchomości i oszczędności. Minister edukacji wpisała również dwa obrazy olejne warte łącznie 45 tys. zł. Jeden przypisano T. Axentowiczowi, drugi F. Żmurce. To nie są anonimowe nazwiska. Obaj artyści należą do rozpoznawalnych postaci polskiego malarstwa przełomu XIX i XX wieku.

Barbara Nowacka 2019r.

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Autor: MAGDA PASIEWICZ/ SUPER EXPRESS Barbara Nowacka 2019r.
  • Barbara Nowacka wykazała w oświadczeniu dwa obrazy olejne.
  • Obraz T. Axentowicza został wyceniony na 25 tys. zł.
  • Obraz F. Żmurki wpisano z wartością 20 tys. zł.
  • Dokument nie wskazuje, czy minister kolekcjonuje sztukę, ani w jaki sposób weszła w posiadanie obrazów.
  • Same nazwiska artystów są jednak ciekawym tropem, bo chodzi o twórców ważnych dla polskiego malarstwa salonowego i młodopolskiego.

Dwa obrazy w majątku Barbary Nowackiej

Oświadczenia majątkowe polityków zwykle czyta się przez pryzmat nieruchomości, oszczędności i kredytów. W przypadku Barbary Nowackiej uwagę przyciąga jednak bardziej nietypowa rubryka: mienie ruchome o wartości powyżej 10 tys. zł.

Minister edukacji wpisała tam dwa obrazy olejne. Pierwszy to obraz T. Axentowicza wyceniony na 25 tys. zł. Drugi to obraz F. Żmurki o wartości 20 tys. zł. Łącznie daje to 45 tys. zł w dziełach sztuki wykazanych w oświadczeniu majątkowym.

Sam dokument nie mówi, czy Nowacka interesuje się sztuką, czy obrazy są rodzinną pamiątką, zakupem kolekcjonerskim czy po prostu składnikiem majątku. Nie warto więc dopowiadać historii, której w oświadczeniu nie ma. Można natomiast napisać jedno: w majątku minister znalazły się prace sygnowane nazwiskami artystów, którzy mają swoje miejsce w historii polskiego malarstwa.

Teodor Axentowicz. Portrety, Młoda Polska i salonowy szyk

Pierwsze nazwisko z oświadczenia to T. Axentowicz, czyli najpewniej Teodor Axentowicz. Był malarzem, rysownikiem i grafikiem, jednym z czołowych przedstawicieli sztuki młodopolskiej inspirowanej folklorem. Znany był także z salonowych portretów.

Axentowicz urodził się w 1859 roku, a zmarł w 1938 roku w Krakowie. Był artystą związanym z kręgiem Młodej Polski, ale jego twórczość nie zamykała się wyłącznie w jednej estetyce. Malował sceny inspirowane Huculszczyzną, portrety kobiet, dzieci i przedstawicieli elit. W jego pracach często łączyły się elegancja, miękkość formy i wyczucie nastroju.

W praktyce oznacza to, że obraz Axentowicza wpisany do oświadczenia majątkowego nie jest anonimowym dziełem bez historii. Nazwisko artysty jest dobrze znane zarówno historykom sztuki, jak i kolekcjonerom, a jego twórczość od lat zajmuje ważne miejsce w historii polskiego malarstwa.

Franciszek Żmurko. Malarz salonów i kobiecych portretów

Drugie nazwisko to F. Żmurko, czyli Franciszek Żmurko. Ten artysta również urodził się w 1859 roku, ale zmarł wcześniej, w 1910 roku. Był malarzem salonowym, kojarzonym przede wszystkim z portretami, półaktami, wizerunkami kobiet, kompozycjami symbolicznymi, historycznymi i religijnymi.

Żmurko za życia cieszył się dużym powodzeniem. Jego obrazy pasowały do gustu mieszczańskich salonów, gabinetów i eleganckich wnętrz. Później krytyka patrzyła na niego chłodniej, zarzucając mu zbytnią „salonowość” i dekoracyjność. Dziś jednak jego prace znów bywają chętnie wyszukiwane przez kolekcjonerów.

W połączeniu z Axentowiczem tworzy to interesujący duet. Obaj artyści należeli do tego samego pokolenia i zasłynęli przede wszystkim z portretów oraz malarstwa cenionego w salonach przełomu XIX i XX wieku. Nic więc dziwnego, że taki wpis zwraca uwagę w oświadczeniu majątkowym, gdzie zwykle dominują informacje o oszczędnościach, kredytach czy nieruchomościach.

Czy Nowacka kolekcjonuje sztukę?

W oświadczeniu majątkowym Barbary Nowackiej znalazły się dwa obrazy olejne przypisane znanym polskim malarzom: T. Axentowiczowi i F. Żmurce. Pierwszy został wyceniony na 25 tys. zł, drugi na 20 tys. zł. Łącznie daje to 45 tys. zł w dziełach sztuki wpisanych do majątku minister edukacji.

Dokument nie wyjaśnia jednak, skąd obrazy pochodzą. Nie wiadomo, czy zostały kupione, odziedziczone, otrzymane, czy od lat znajdowały się w rodzinie. Nie ma też informacji, która pozwalałaby jednoznacznie stwierdzić, że Barbara Nowacka kolekcjonuje sztukę albo aktywnie interesuje się rynkiem antykwarycznym.

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BARBARA NOWACKA