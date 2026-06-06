Donald Tusk zabrał głos po finale Mai Chwalińskiej. Rozpętała się burza!

Maja Chwalińska, mimo porażki w finale wielkoszlemowego French Open, w poniedziałek znajdzie się na 21. miejscu w światowym rankingu, notując awans aż o 93 pozycje. Za nią będą m.in. tak uznane tenisistki jak Amerykanki Emma Navarro czy Madison Keys. 24-letnia Polka nigdy wcześniej nie była wśród stu czołowych zawodniczek. Polska tenisistka Maja Chwalińska w finale przegrała z Mirrą Andriejewą 3:6, 2:6. Jej rywalka, 19-letnia Rosjanka, była rozstawiona z numerem ósmym, sięgnęła po pierwszy wielkoszlemowy tytuł w karierze. Chociaż Polka przegrała finałowe starcie, to pokazała niezwykłą klasę, zawziętość, upór i to, jak walczyć do samego końca.

Tuż po zakończeniu finałowego meczu z udziałem Polki, głos zabrali politycy. W tym m.in. szef MON, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz, który podkreślił determinację Chwalińskiej: - Historia Mai Chwalińskiej uczy że nigdy nie można się podawać, zawsze trzeba walczyć. Już jest inspiracja dla wielu. Dziś dzień jej ogromnego sukcesu. Wielkie gratulacje‼️ - napisał na portalu X. Młodą zawodnicze docenił też Przemysław Czarnek: - Maju, dziękujemy za walkę, emocje i pokaz charakteru. Wygrałaś serca kibiców, szacunek rywalek i miejsce w historii… a to dopiero początek - wskazał polityk Prawa i Sprawiedliwości. Głos zabrał też poseł KO, Roman Giertych: - Pani Maju jest Pani wicemistrzynią Roland Garros! Gratulacje! Dzisiaj przeciwnik był zbyt mocny. Następnym razem Pani z nią wygra. Dziękujemy za Paryż i czekamy na Londyn.

Jednak najwięcej emocji wśród internautów wzbudził wpis premiera. Donald Tusk, który już wcześniej wspominał o Chwalińskiej, nazywając ją "Pszczółką Mają", teraz podsumował jej grę tak: - Za Mają pierwszy wielkoszlemowy finał. Głęboko wierzę, że nie ostatni. Tym razem się nie udało, ale i tak jesteśmy z Ciebie bardzo dumni!

Od razu pod wpisem polskiego premiera pojawiły się komentarze internautów, którzy zwrócili uwagę na to, że rywalką Polki była Rosjanka:

- Może Pan zapyta @EmmanuelMacron jak to jest, że trzeba było w tym roku pokonać 3 Rosjanki, żeby wygrać @rolandgarros? Jak to jest, że ruski bramkarz broni we francuskim @PSG_inside? To my jesteśmy po tej samej stronie?; Ona już wygrała mimo że przegrała. Pytanie tylko: co tylu Rosjan robi w EU? Czują się tam lepiej jak w domu. Czas z tym skończyć; Jakim prawem ruskie grają w takich turniejach

Za Mają pierwszy wielkoszlemowy finał. Głęboko wierzę, że nie ostatni. Tym razem się nie udało, ale i tak jesteśmy z Ciebie bardzo dumni!❤️— Donald Tusk (@donaldtusk) June 6, 2026

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