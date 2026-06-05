Donald Tusk zareagował na wyczyn Chwalińskiej i wywołał burzę! Porównał ją do postaci z "Wieczorynki"

Paulina Jaworska
Paulina Jaworska
2026-06-05 7:22

Niebywałe, co dzieje się na kortach French Open. Młoda Polka, Maja Chwalińska, w półfinale turnieju pokonała rosyjską tenisistkę Dianę Sznajder. Zwycięstwo Polki ucieszyło polskich kibiców, także Donalda Tuska. Premier pogratulował tenisistce publikując wpis w mediach społecznościowych, w którym nazwał ją... Pszczółką Mają. To wywołało burzę wśród internautów!

Chwalinska Tusk

i

Autor: Associated Press

W czwartek (4 czerwca) doszło do starcia Mai Chwalińskiej z Dianą Sznajder. Polka pokonała Rosjankę i awansowała do finału wielkoszlemowego turnieju French Open w Paryżu. Tym samym nasza tenisistka zagra o tytuł turnieju w sobotę (6 czerwca) z Rosjanką - Mirrą Andriejewą. Trzeba przyznać, że Chwalińska idzie przez turniej jak burza, a do Paryża przyjechała jako 114. zawodniczka rankingu, a tymczasem dokonuje niebywałych rzeczy. Jej awans do finału oznacza, że w poniedziałkowym notowaniu będzie 21. Jeśli sięgnie po tytułu to wskoczy na 14. miejsce, a w rankingu The Race, obejmującym tylko ten sezon, na 10. i zepchnie Igę Świątek z 11. na 12.

Grą młodej Polki zachwyceni są wszyscy polscy miłośnicy tenisa, ale o jej sukcesach rozpisują się też światowe media. - Maja Chwalińska napisała stronę w historii Roland Garros. (...) Została pierwszą tenisistką, która przeszła kwalifikacje i dotarła do finału. Do tej pory wygrała tylko jeden mecz w Wielkich Szlemach. (...) Chwalińska jest bliska powtórzenia osiągnięcia Brytyjki Emmy Raducanu, która po przejściu kwalifikacji zdobyła tytuł w US Open w 2021 roku - przypomniała hiszpańska agencja EFE.

Przeczytaj także:
„Jarosław chyba nie odmówi?”. Tusk zapowiada Wielki Marsz Patriotów

Czwartkowy mecz, który zakończył się wygraną Mai Chwalińskiej sprawił Polakom ogromną radość. Sukces tenisistki zauważył też szef polskiego rządu. Na kontach Donalda Tuska w mediach społecznościowych pojawił się krótki wpis dotyczący walki z Rosjanką:

- Nasza Pszczółka Maja lepsza od rosyjskich rakiet! 👏🇵🇱❤️ - napisał Tusk. 

Jego słowa natychmiast zostały skomentowane przez internautów. Część z nich uznała, że wpis Tuska jest zabawny i dołączyła się do gratulacji premiera. Jednak pojawiły się też słowa krytyki pod adresem szefa rządu. O co poszło? O porównanie zawodniczki do postaci z serialu animowanego doskonale znanego całym pokoleniom Polaków, którzy oglądali pszczółkę w "Wieczorynce"! 

- Serio? Pszczółka Maja? Do pana ktoś pisze „Kaczor Donald”? Premier dwudziestej gospodarki;

- Dlaczego “pszczółka maja”..? To jest dorosła kobieta. Jeśli już, to rezerwujmy zdrobnienia dla mężczyzn…🤔 spodziewamy się lepszej dyplomacji;

- Pszczółka?!?! Naprawdę tak premier polskiego rządu wyraża uznanie dla znakomitej, walecznej, nad wiek odpornej psychicznie i właśnie przechodzącej do historii polskiego (i światowego) sportu dorosłej zawodniczki?

PROF. DUDEK W OBRONIE PATRYKA JAKIEGO? "TUSK I ŻUREK SIĘ TYM OŚMIESZAJĄ!"
Donald Tusk
Galeria zdjęć 19
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

DONALD TUSK