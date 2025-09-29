Magdalena Ogórek szczerze o relacji z byłym mężem. Zdumienie i smutek wśród fanów

Sara Osiecka
Sara Osiecka
2025-09-29 8:37

Magdalena Ogórek, jedna z najbardziej rozpoznawalnych polskich dziennikarek, niedawno udzieliła szczerych odpowiedzi na pytania internautów dotyczące jej statusu cywilnego i relacji z byłym mężem. Okazało się, że prezenterka jest po rozwodzie cywilnym. To jednak nie koniec zaskakującego wyznania prezenterki. Jak się okazuje, wciąż opiekuje się byłym partnerem.

Magdalena Ogórek

i

Autor: AKPA Magdalena Ogórek
  • Magdalena Ogórek wyznała na Instagramie, że jest rozwiedziona cywilnie i nigdy nie wzięła ślubu kościelnego z byłym mężem, z którym rozwiodła się w 2021 roku po wcześniejszej separacji.
  • Prezenterka ujawniła, że od trzech lat opiekuje się poważnie chorym Piotrem, byłym politykiem i ekonomistą, który w przeszłości miał problemy z prawem i zdrowiem.
  • Decyzja o opiece nad byłym mężem ma być przykładem dla córki pary, urodzonej w 2005 roku, a także wynika z empatii i poczucia odpowiedzialności Magdaleny Ogórek.

W odpowiedzi na pytanie jednego z obserwujących na Instagramie, czy jest zamężna, Magdalena Ogórek. Dziennikarka postanowiła odpowiedzieć na InstaStory, przy okazji wyjawiając, co ich dziś łączy.

- Nie, jestem rozwiedziona. Cywilnie. Nie miałam ślubu kościelnego (była przeszkoda po stronie męża). Niemniej od 3 lat opiekuję się moim byłym mężem, bo jest bardzo chory. Nie wyobrażam sobie, by dać inny przykład mojej córce - zdradziła.

Informacja okazała się zarówno przykra, jak i zaskakująca dla fanów Magdaleny Ogórek. Ta wypowiedź ukazują złożoność relacji międzyludzkich i poświęcenie, które niejednokrotnie wykracza poza formalne ramy związku. Jej postawa wobec chorego byłego męża, mimo rozwodu, stanowi wyraz empatii i odpowiedzialności, a także przykład dla córki.

Historia Magdaleny Ogórek i jej byłego męża

Magdalena Ogórek i Piotr podjęli decyzję o rozwodzie w 2021 roku, choć już wcześniej żyli w separacji. Para ma córkę urodzoną w 2005 roku. Mimo swojej obecności w mediach, 46-letnia prezenterka konsekwentnie chroni swoje życie prywatne, sprzeciwiając się m.in. fotografowaniu córki przez paparazzi.

Wielka radość Magdaleny Ogórek! Od razu się pochwaliła

Piotr, były mąż Magdaleny Ogórek, jest ekonomistą i byłym posłem na Sejm I kadencji z ramienia Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Jego kariera polityczna i zawodowa była jednak naznaczona kontrowersjami. W marcu 2023 roku media informowały o poważnych problemach zdrowotnych mężczyzny, który przeszedł operację kardiologiczną, a ponadto zmagał się z problemami z ciśnieniem i krążeniem. Magdalena Ogórek ujawniła, że od trzech lat opiekuje się byłym mężem, który nadal jest chory. Podkreśliła, że jej motywacją jest dawanie dobrego przykładu córce.

W naszej galerii zobaczysz, jak mieszka Magdalena Ogórek:

Tak mieszka Magdalena Ogórek
17 zdjęć
Sonda
Lubisz Magdalenę Ogórek?
SIKORSKI GROZI ROSJI, BŁĘDY TRUMPA I WALKA NA SZCZYCIE PIS | Dudek o Polityce
Magdalena Ogórek o byłym mężu

i

Autor: @Magdalena.Ogorek/ Instagram
Super Express Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

MAGDALENA OGÓREK