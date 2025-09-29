Magdalena Ogórek szczerze o relacji z byłym mężem. Zdumienie i smutek wśród fanów

Magdalena Ogórek wyznała na Instagramie, że jest rozwiedziona cywilnie i nigdy nie wzięła ślubu kościelnego z byłym mężem, z którym rozwiodła się w 2021 roku po wcześniejszej separacji.

Prezenterka ujawniła, że od trzech lat opiekuje się poważnie chorym Piotrem, byłym politykiem i ekonomistą, który w przeszłości miał problemy z prawem i zdrowiem.

Decyzja o opiece nad byłym mężem ma być przykładem dla córki pary, urodzonej w 2005 roku, a także wynika z empatii i poczucia odpowiedzialności Magdaleny Ogórek.

W odpowiedzi na pytanie jednego z obserwujących na Instagramie, czy jest zamężna, Magdalena Ogórek. Dziennikarka postanowiła odpowiedzieć na InstaStory, przy okazji wyjawiając, co ich dziś łączy.

- Nie, jestem rozwiedziona. Cywilnie. Nie miałam ślubu kościelnego (była przeszkoda po stronie męża). Niemniej od 3 lat opiekuję się moim byłym mężem, bo jest bardzo chory. Nie wyobrażam sobie, by dać inny przykład mojej córce - zdradziła.

Informacja okazała się zarówno przykra, jak i zaskakująca dla fanów Magdaleny Ogórek. Ta wypowiedź ukazują złożoność relacji międzyludzkich i poświęcenie, które niejednokrotnie wykracza poza formalne ramy związku. Jej postawa wobec chorego byłego męża, mimo rozwodu, stanowi wyraz empatii i odpowiedzialności, a także przykład dla córki.

Historia Magdaleny Ogórek i jej byłego męża

Magdalena Ogórek i Piotr podjęli decyzję o rozwodzie w 2021 roku, choć już wcześniej żyli w separacji. Para ma córkę urodzoną w 2005 roku. Mimo swojej obecności w mediach, 46-letnia prezenterka konsekwentnie chroni swoje życie prywatne, sprzeciwiając się m.in. fotografowaniu córki przez paparazzi.

Piotr, były mąż Magdaleny Ogórek, jest ekonomistą i byłym posłem na Sejm I kadencji z ramienia Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Jego kariera polityczna i zawodowa była jednak naznaczona kontrowersjami. W marcu 2023 roku media informowały o poważnych problemach zdrowotnych mężczyzny, który przeszedł operację kardiologiczną, a ponadto zmagał się z problemami z ciśnieniem i krążeniem. Magdalena Ogórek ujawniła, że od trzech lat opiekuje się byłym mężem, który nadal jest chory. Podkreśliła, że jej motywacją jest dawanie dobrego przykładu córce.

