Maratończyk na czele komisji PE. Tak Borys Budka szlifuje formę w Brukseli

Europoseł maratończyk

Budka to nie tylko polityk, ale przede wszystkim wytrawny maratończyk, który swoją formą mógłby zawstydzić niejednego nastolatka. Jego sportowe osiągnięcia robią piorunujące wrażenie: polityk ma na koncie już 10 ukończonych maratonów. Co więcej, jego rekord życiowy na królewskim dystansie 42 kilometrów i 195 metrów to niesamowite 2 godziny i 39 minut. Dla niewtajemniczonych: to tempo, które pozwala na zajmowanie wysokich miejsc w biegach masowych na całym świecie.

Jak znajduje na to czas? Borys Budka pełni przecież niezwykle prestiżową funkcję przewodniczącego Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (ITRE). To największa komisja w całym Parlamencie Europejskim, zajmująca się kluczowymi kwestiami dla przyszłości kontynentu. Mimo to europoseł trenuje aż 4–5 razy w tygodniu, niezależnie od tego, czy jest akurat w Polsce, czy w Brukseli na sesji parlamentarnej.

Budka wie, jak zachować sylwetkę

Jego trening to nie tylko bieganie. To kompletny zestaw ćwiczeń: skłony, pompki, wyskoki. Wszystko po to, by utrzymać ciało w gotowości do najwyższego wysiłku. Sam polityk stawia sprawę jasno i nie szuka wymówek. W rozmowie z „Super Expressem” zdradza receptę na swój sukces i nienaganną sylwetkę. – Uwielbiam aktywny tryb życia. Biegam 4–5 razy w tygodniu. W pewnym wieku staje się to obowiązkiem, gdy chce się zachować sprawność i odpowiednią sylwetkę – mówi nam poseł Budka.

Ta sportowa pasja to dla niego coś więcej niż hobby – to sposób na życie i zachowanie równowagi w świecie wielkiej polityki. W Brukseli, gdzie debaty trwają godzinami, a stres jest codziennością, Budka wybiera ruch. Pokazuje, że determinacja na trasie maratonu i w sali obrad idą ze sobą w parze. Europejska forma Budki to jasny sygnał: ten polityk nie zamierza zwalniać tempa, ani w sporcie, ani w pracy dla Polski!

