Marcin Ociepa wziął udział w niezwykłej akcji walentynkowej. Oddał 12 litrów krwi!

Walentynki to wyjątkowy czas, gdy zakochani obdarowują się uroczymi drobiazgami: kwiatami, czekoladkami czy wychodzą razem na randkę. Warto w tym dniu zadbać nie tylko o swoich bliskich, ale też o osoby, które potrzebują pomocy. Można to zrobić, podarowując najcenniejszy dar – krew. To nic nie kosztuje, ale może uratować czyjeś życie. Wiceszef MON Marcin Ociepa jest dumnym posiadaczem odznaki Zasłużony Honorowy Dawca Krwi II stopnia. - Krew zacząłem oddawać 17 lat temu, kiedy bardzo jej brakowało dla ofiar katastrofy hali targowej w Katowicach. Wówczas wspólnie z przyjaciółmi ze Stowarzyszenia Horyzonty zorganizowaliśmy pierwsze oddawanie krwi. Od tamtej pory co roku organizujemy akcję Oddaj Krew na Walentynki – Podziel się Miłością, promując oddawanie krwi … parami, w nagrodę rozdając parom zaproszenia do kina, teatru, czy kawiarni – opowiada nam Marcin Ociepa, który łącznie oddał już ponad 12 litrów krwi! - Nie wszyscy wiedzą, że naukowcom nadal się nie udało wynaleźć zamiennika krwi i jeśli zabraknie krwiodawców, to lekarze nie będą mogli ratować życia ofiar wypadków, czy przeprowadzić operacji – zaznacza Marcin Ociepa.

