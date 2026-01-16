Marian Banaś tłumaczy się ze swojej wpadki! Internauci pękali ze śmiechu

Sara Osiecka
Sara Osiecka
2026-01-16 12:19

Były prezes Najwyższej Izby Kontroli, Marian Banaś, skomentował swoją niedawną wpadkę językową, która stała się wiralem w internecie. Podczas wywiadu na antenie Kanału Zero, próbując przytoczyć łacińską sentencję "dura lex sed lex", przez pomyłkę użył słowa "Durex". Nagranie momentalnie obiegło sieć, wywołując falę komentarzy i memów.

Marian Banaś

i

Autor: ART SERVICE/SE
  • Marian Banaś, były prezes NIK, zaliczył wpadkę językową w Kanale Zero, myląc łacińską sentencję z nazwą popularnej marki.
  • Jego niefortunne przejęzyczenie, "Durex" zamiast "dura lex sed lex", szybko stało się hitem internetu.
  • Banaś z humorem skomentował sytuację, mówiąc, że "miło dostarczyć wszystkim radości". Dowiedz się, co jeszcze powiedział w wywiadzie!

Do zdarzenia doszło podczas środowej rozmowy w Kanale Zero, gdzie Marian Banaś był gościem. W pewnym momencie, odnosząc się do zasad, powiedział: "Po pierwsze wyznaję zasadę... Durex". Prowadzący program, Robert Mazurek, szybko zorientował się, o jaką sentencję chodziło i skorygował wypowiedź, dopowiadając: "Dura lex sed lex". Mimo natychmiastowej korekty ze strony Banasia, fragment ten został wycięty i szybko zyskał popularność w internecie.

Reakcja Mariana Banasia

W czwartek Marian Banaś opublikował wideo, w którym odniósł się do swojego wystąpienia. Film opatrzył podpisem: "Człowiekiem jestem i nic, co ludzkie, nie jest mi obce". W nagraniu z humorem skomentował całą sytuację.

- Chciałem powiedzieć "dura lex", wyszło "Durex". W sumie miło dostarczyć wszystkim radości. Sam też się z siebie śmiałem. Pośmiejmy się jeszcze chwilę, a potem wróćmy do spraw poważnych. Padło ich trochę w rozmowie z Robertem Mazurkiem - powiedział.

Banas ocenił polityków

W trakcie tego samego wywiadu Marian Banaś ocenił polskich polityków w skali szkolnej. Jarosław Kaczyński otrzymał od niego dwójkę, Donald Tusk - czwórkę, a Roman Giertych - trójkę. Najwyżej, bo na piątkę, ocenił prezydenta Karola Nawrockiego oraz lidera Konfederacji Sławomira Mentzena.

Rozmowa z Marianem Banasiem poruszyła również inne ważne kwestie, w tym kulisy funkcjonowania Najwyższej Izby Kontroli w okresie jego prezesury oraz jego relacje z obozem Zjednoczonej Prawicy.

Quiz: My podajemy nazwisko, a Ty dopasowujesz partie. Pytania proste jak drut!
Pytanie 1 z 15
Jarosław Kaczyński:
EXB wstęp 16.01.2026
Super Express Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

MARIAN BANAŚ