Marianna ostro dopiekła mężowi! Ma dla niego jedną radę

Wieści o końcu związku słynnej pary odbiły się w mediach szerokim echem. Pod koniec lutego poseł PiS Łukasz Schreiber w jednym z wywiadów powiedział, że rozstał się z żoną i rozmawiają o separacji. Marianna Schreiber wydała się być zaskoczona tą deklaracją, bo jak stwierdziła, w domu nie rozmawiała o tym z mężem. Jak później przyznała, w jej ocenie był to wynik kryzysu, który pogłębiał się w ich małżeństwie.

– Nasze drogi gdzieś tam się rozchodziły. Te opinie ludzi na nasz temat, to pisanie do mojego męża, że "twoja żona to i tamto". Myślę, że mój mąż tego po prostu nie dał rady udźwignąć. A druga sprawa to też ta w cudzysłowie poprawność polityczna jest najbardziej taka druzgocąca w tym wszystkim, bo tak naprawdę co ja złego zrobiłam? Walczę we freakach, w których zaraz będzie walczył Tomek Adamek, w których są mistrzowie olimpijscy, piłkarze — mówiła niedawno Marianna.

Łukasz Schreiber życzył żonie powodzenia na nowej drodze życia. Teraz jednak sprowokował Mariannę wpisem w mediach społecznościowych. Żona polityka nie mogła się więc powstrzymać i dogryzła mężowi! Poseł postanowił z okazji dnia kobiet złożyć oficjalnie na swoim profilu w mediach społecznościowych. – Wszystkim Paniom składam najlepsze życzenia z okazji Dnia Kobiet. Uśmiechu, zdrowia, spełnienia marzeń i samych sukcesów. PS. Bydgoska Prawica kobietami stoi – napisał polityk na portalu „X” i dodał zdjęcie kobiet „Bydgoskiej Prawicy". Pod postem pojawił się komentarz Marianny, który po chwili został skasowany. Widać, że nie spodobał się jej post polityka. – Łukasz, po starej znajomości, zwolnij PR-owca – radziła mu Marianna Schreiber.

