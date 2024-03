Łukasz Schreiber ma za sobą rozwód! Związek był niesakramentalny

Łukasz Schreiber: nieznane fakty z jego życia wyszły na jaw - rozwód i dziecko w tle

Łukasz Schreiber był ministrem w rządzie PiS. Wiadomo, że prywatnie jest mężem Marianny Schreiber i ojcem, a z polityką związany jest od lat. Mało kto jednak wiedział, że w przeszłości Łukasz Schreiber miał inną żonę! Sprawa wyszła na jaw za pośrednictwem jednego z numerów tygodnika "Polityka". Został w nim opublikowany tekst, w którym czytaliśmy: - Kiedy Łukasz poznał Mariannę, był już po przejściach. Miał za sobą rozwód i dziecko z pierwszego małżeństwa, ale był to związek niesakramentalny - donosił tygodnik.

Marianna Schreiber o doniesieniach na temat męża

- Tak to prawda - mówiła nam wówczas Marianna Schreiber, gdy zapytaliśmy o doniesienia tygodnika. I podkreśliła: - Mogę powiedzieć, że jeśli coś się wie od początku, to nie stanowi to problemu i nie ma wpływu na przyszłość, bo się o tym wie. Kocha się nie za coś, a pomimo wszystko i ja swego męża kocham niezależnie od tego, co było kiedyś. Liczy się człowiek, a nie jego przeszłość. Mój mąż jest dobrym ojcem i mężem, a to dla mnie najważniejsze.

Faktycznie, każdy z nas ma swoją przeszłość, a to co najważniejsze to przyszłość. Ślub cywilny Schreiberowie wzięli w 2015 roku, a w 2017 wzięli ślub kościelny. Dziś tworzą małżeństwo, które nieco inaczej patrzy na politykę i różni się poglądami.

Kim są Łukasz Schreiber i Marianna Schreiber?

Kim są Marianna Schreiber i Łukasz Schreiber? Jaka jest historia ich miłości. Bardzo często jest o nich głośno ze względu na polityczne działanie obojga. Łukasz Schreiber to minister z PiS. Jego żona Marianna Schreiber dała się poznać jesienią 2021 roku, gdy spróbowała swoich sił w programie "Top Model". Chciał się sprawdzić w modelingu na wielką skalę i spełnić swoje marzenia. Niestety, z programu odpadła, ale stało się o niej bardzo głośno. Marianna Schreiber szybko zyskała popularność, zaczęła tworzyć bloga, a nawet wydała tomik poezji. Chciała też startować w wyborach parlamentarnych 2023 i wystartować z własną partią "Mam dość", do tego jednak nie doszło. Schreiber zaś weszła w świat walk freak fightowych.