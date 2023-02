NIEWIARYGODNE, CO ONA WYPRAWIA

Marianna Schreiber zyskała sławę przez udział w Top Model w 2021 roku. W programie została przedstawiona, jako żona polityka PiS, co jeszcze bardziej wzbudziło zainteresowanie jej osobą. Schreiber szybko zaczęła bywać na czerwonych dywanach, założyła blog, zrobiło się wokół niej ogromne zamieszanie. Idąc za ciosem Marianna Schreiber postanowiła spróbować swoich sił w świecie polityki i mediów. Została gospodynią programu "Mam tego dość", do którego zapraszała polityków. Ale jej gościem był też m.in. Marcin Najman. Zresztą właśnie z nim Schreiber wystąpiła w teledysku, bo i muzyką zaczęła się zajmować. Jeśli zaś chodzi o politykę to Marianna Schreiber stworzyła partię "Mam dość 2023", która jest jej oczkiem w głowie, a nawet była uwzględniania w sondażach.

Schreiber ma też na swoim koncie działalność w modelingu: występowała w przeróżnych sesjach zdjęciowych, nawet takich o dość pikantnym zabarwieniu. Obserwując od ponad roku działania Marianny Schreiber dokładnie da się zauważyć, że kobieta przeszła olbrzymią metamorfozę i obecnie nie przypomina dawnej siebie. Sama zdaje sobie z tego sprawę, jednak to, ja teraz się prezentuje zawdzięcza tylko sobie. Przez te miesiące Schreiber zmieniała fryzury, kolor włosów, makijaż i stroje. Zamiast ultra króciutkich sukienek dziś stawia na elegancję i klasykę, często wybiera modne garnituru. Teraz o Mariannie Schreiber znów jest bardzo głośno za sprawą jej licytacji na WOŚP. Schreiber wystawiał czas spędzony razem z nią na basenie, a licytację wygrał człowiek związany z tygodnikiem "Nie" Michał Marszał. Oboje mają się pluskać w basenie już w poniedziałek 13 lutego w samo południe!

