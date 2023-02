Tak mąż Marianny Schreiber zareagował na jej aukcje na WOŚP. Przykre

Marianna Schreiber słynie z nietuzinkowych pomysłów, o czym świadczą jej teledyski, pomysł ze wstąpieniem do wojska czy zaproponowanie wspólnego pływania w basenie na aukcji WOŚP. Ostatecznie licytację wygrał Michał Marszał, wpłacając ponad 7 tys. zł. Jak się okazuje, założycielka partii Mam Dość chce jak najszybciej mieć za sobą ten wypad, zwłaszcza, że 2 lutego wybiera się do wojska. Jak się okazuje, jej mąż chyba nie jest zadowolony z decyzji żony, co sama zainteresowana dała do zrozumienia w serii InstaStories. - Niedługo Walentynki. Z powodu wyjścia na basen z Michałem Marszałem w ramach licytacji na WOŚP pewnie ich mieć nie będę – napisała na zdjęciu, na którym pływa sama w basenie. Na pytanie, jak Łukasz Schreiber zareagował, stwierdziła, ze lepiej tego nie komentować. - Możecie tylko się domyślać jaka była rozmowa z moim mężem, gdy się dowiedział o licytacji… - stwierdziła tylko. Wygląda na to, że mąż jest nieco zazdrosny o Mariannę Schreiber.. czyżby i tym razem, tal jak w przypadku jej udziału w „Top Model”, dowiedział się po fakcie?

