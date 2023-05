Marianna Schreiber oceniła występ Blanki na Eurowizji. „Najlepszy w historii”

Jan Paweł II miał siostrę! To wyszło po latach, uwzględnił ją w testamencie!

Marianna Schreiber nie kryła swojego zainteresowania tegoroczną Eurowizją, otwarcie też kibicowała Blance z utworem „Solo”. Choć wiele osób krytykowało wokalistkę i nie wierzyło w jej możliwości, żona ministra PiS cały trzymała kciuki za naszą reprezentantkę.

- Brawo Blanka! Jestem z Ciebie bardzo dumna. Już w Top Model widziałam, że jesteś przebojową, pewną siebie i bardzo empatyczną osobą! Nie poddałaś się! Wytrzymałaś nagonkę! Brawo Godnie NAS REPREZENTUJESZ! Świetny występ! GO GIRL! – napisała po tym, jak Blanka awansowała do finału Eurowizji.

Jak się okazało, Blanka w finale zajęła 19 miejsce. Mimo to Marianna Schreiber zdaje się zachwycona jej występem. - NASZA Blanka JEST WYBITNA! NAJLEPSZY WYSTĘP W HISTORII POLSKI NA EUROWIZJI – napisała na Twitterze. Jak widać, artystka ma w Mariannie Schreiber wierną fankę.

W komentarzach zaś od razu pojawiła się dyskusja na temat najlepszego reprezentanta Polski na Eurowizji. „Co też Pani pisze. Występ był ok, ale Szpak w 2016 r. czy Ochman w 2022 r. - byli zdecydowanie lepsi wokalnie”; „Najlepszy występ to Michał Szpak i koniec kropka”; „Nie. Ochman lepszy”; „Do Edyty Górniak wokalnie to ona podjazdu nie ma”; „Oj, nie masz słuchu za grosz. Najlepsi byli Szpak, Ochman, Ich Troje, gdy występowali po raz pierwszy, Donatan i Cleo. Blanka jako jedna z najgorszych w historii” – czytamy w komentarzach.

