Marianna Schreiber w końcu ujawniła powód rozstania z Piotrem Korczarowskim! Zaskoczenie?

Marianna Schreiber ponownie w centrum uwagi, dzieląc się przemyśleniami na temat związków i miłości.

Celebrytka ujawnia kulisy rozstania z Piotrem Korczarowskim, zaskakując szczerością.

Dowiedz się, co naprawdę doprowadziło do zakończenia tej relacji i jakie ma ona rady na temat seksu i byłych partnerów.

Marianna Schreiber konsekwentnie utrzymuje swoją obecność w polskim show-biznesie, często za sprawą głośnych zawirowań w życiu uczuciowym. W bieżącym roku celebrytka przeżyła rozwód z Łukaszem Schreiberem, burzliwe zerwanie z Przemysławem Czarneckim oraz rozstanie z Piotrem Korczarowskim. W kwietniu bieżącego roku Schreiber zapewniała o swojej miłości do Korczarowskiego, mówiąc: "Kocham go nad życie".

W przeciwieństwie do poprzednich relacji, rozstanie z Piotrem Korczarowskim miało przebiegać w wyjątkowo polubownych okolicznościach. To wydarzenie stało się dla Marianny Schreiber inspiracją do serii filozoficznych przemyśleń na temat miłości, którymi podzieliła się z internautami. Celebrytka, wykorzystując popularną formę "Q&A", odpowiedziała na liczne pytania dotyczące związków. Zapytana o możliwość odnawiania kontaktu z byłymi partnerami, Schreiber jednoznacznie odpowiedziała.

- Najgorsza z możliwych opcji. Najlepiej żadnego kontaktu, żadnego przywoływania wspomnień, gdybania, a co by było, gdyby to i tamto. Każda kolejna próba nie ma sensu, bo kończy się jeszcze gorzej. Jeżeli się ludzie rozeszli, to nie bez powodu - stwierdziła.

Prawdziwa przyczyna rozstania

W trakcie sesji "Q&A" Marianna Schreiber uchyliła rąbka tajemnicy na temat prawdziwego powodu rozstania z Piotrem Korczarowskim. Okazało się, że kluczową rolę odegrały różnice w poglądach politycznych. Na pytanie internauty: "Myślałem, że miłość jest ważniejsza od poglądów politycznych", celebrytka odpowiedziała zdecydowanie.

- Wyobraź sobie, że ja też tak myślałam. [...] Różniliśmy się poglądowo i nie akceptowaliśmy wzajemnie swoich politycznych spraw. To prawda. Żadne z nas nie chciało poświęcać na siebie nawzajem podejścia do życia i poglądów - wyjaśniła.

Marianna Schreiber, być może nieświadomie, stworzyła pewną sprzeczność w swoich wypowiedziach. Po wcześniejszych stwierdzeniach o niemożności naprawiania relacji z byłymi partnerami, celebrytka zaprezentowała "credo porządnej kobiety", w którym zawarła punkt mówiący o naprawianiu trudności w miłości:

- Porządna kobieta: 1. Nie rusza zajętych mężczyzn 2. Nie rozstaje się, tylko naprawia 3. Nie ogląda się za innymi w związku - wyliczyła.

Marianna Schreiber o seksie w związku

Marianna Schreiber wypowiedziała się również na temat istotności pożycia w związku, odpowiadając na pytanie, czy "seks jest ważny w związku czy raczej jest dodatkiem". Celebrytka uznała seks za "dodatek".

- Gdy ludzie nie mają ze sobą o czym rozmawiać, nie mają wspólnych pasji i zainteresowań, to co po dobrym seksie. Fundamentem w związku jest przyjaźń i zaufanie - oceniła.

