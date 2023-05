Marianna Schreiber zrezygnuje z polityki?! Musi wybrać. „Jedno albo drugie”

Marianna Schreiber zaskoczyła wiele osób, by zdecydowała się pójść na szkolenie z Dobrowolnej Zasadniczej Służby Wojskowej. Początkowo było jej trudno odnaleźć się w nowej rzeczywistości, z czasem jednak pokonała własne słabości, a służba wojskowa bardzo się jej spodobała. Marianna Schreiber zapowiadała nawet, ze zamierza swoją przyszłość związać z armią. Jedna z internautek postanowiła zapytać, jak jej idzie.

- Czasem nie jest tak łatwo (również w przypadku osób z mniej rozpoznawalnym nazwiskiem) się dostać do jednostek wojskowych, aby służyć. Rozumiem to. Z jednej strony kończysz szkolenie jak każdy inny Obywatel, masz osiągnięcia, umiejętności, wyniki ale… czasem w wielu jednostkach przeszkadza rozpoznawalność i na to już nie jestem silna. Co mam z tym zrobić? Nie zmienię tego – napisała na Instagramie.

Założycielka partii „Mam dość 2023” ma nadzieję, że w końcu trafi na kogoś, kto nie będzie jej postrzegał przez pryzmat sławy. Jednak związanie się z armią oznaczałoby dla niej rezygnację z polityki i częściowo także z mediów społecznościowych. - W przypadku drogi wojskowej - zamknęłabym swoją internetową przygodę w pewnej formie - to jasne. Jesteś w wojsku, nie udzielasz się politycznie itp. Albo jedno albo drugie – dodała.

Marianna Schreiber mimo wszystko nadal zamierza próbować. Jak podkreśliła, od momentu zakończenia szkolenia ma trzy lata na przyjęcie do jednostki wojskowej, zawsze też może zrobić kurs podoficerski lub oficerski. Obecnie jednak planuje być ostrożniejsza z uwagi na operację plastyczną nosa i długą rekonwalescencję po zabiegu. Wygląda na to, że żona ministra na razie pozostanie w polityce!

