Marta Kaczyńska odkryła perłę z USA i zaniemówiła. Przypadek czy znak od losu?

Weronika Fakhriddinova
Weronika Fakhriddinova
2025-09-09 22:18

Marta Kaczyńska podzieliła się w mediach społecznościowych historią, która mogłaby posłużyć za scenariusz małej literackiej przygody. Z pozoru banalna sytuacja, zaginięcie egzemplarza powieści Henryka Sienkiewicza „W pustyni i w puszczy” przerodziła się w opowieść o nieoczekiwanym znalezisku, które zachwyciło nie tylko właścicielkę.

Marta Kaczyńska

i

Autor: Łukasz Gągulski/Super Express Marta Kaczyńska

Czasem zwykły zakup zamienia się w niezwykłą historię. Marta Kaczyńska przyznała w mediach społecznościowych, że zaginął jej egzemplarz „W pustyni i w puszczy” Henryka Sienkiewicza. Kiedy postanowiła kupić nowy tom dla swojego syna Stasia, okazało się, że trafiła na prawdziwy rarytas, wydanie drukowane w Stanach Zjednoczonych.

Zaginiona lektura i zaskakujące odkrycie

„Zaginęła mi moja książka 'W pustyni i w puszczy' Henryka Sienkiewicza, więc kupiłam Stasiowi 'nową', która okazała się być wyjątkowym egzemplarzem” – napisała Marta Kaczyńska na Facebooku.

Tusk nie mógł się powtrzymał i wypalił do Nawrockiego. Jedno zdanie i cisza

Do posta dołączyła zdjęcia, na których widać tytułową stronę oraz oznaczenie wydawnictwa. Książka pochodzi z Roy Publishers, New York, a na jednej z kart widnieje napis: „Printed in the United States of America”. To dowód, że egzemplarz wydrukowano na emigracji, by polscy czytelnicy w USA mieli dostęp do twórczości Henryka Sienkiewicza.

Polskie klasyki na obczyźnie

Takie wydania trafiały głównie do bibliotek polonijnych i rodzin, które wyemigrowały do Stanów Zjednoczonych. Dla wielu historyków książki są dziś świadectwem tego, jak polska literatura funkcjonowała poza granicami kraju, łącząc emigrantów z ojczyzną i podtrzymując ich tożsamość narodową.

„W pustyni i w puszczy” to jedna z najważniejszych powieści Sienkiewicza, obowiązkowa lektura szkolna i utwór, który doczekał się niezliczonych wydań. Jednak egzemplarze drukowane na emigracji stanowią szczególną wartość kolekcjonerską, to kawałek historii literatury i Polonii w Ameryce.

Reakcje internautów

Post Marty Kaczyńskiej szybko spotkał się z zainteresowaniem jej obserwatorów. W komentarzach pojawiły się gratulacje za szczęśliwy traf i wspomnienia o podobnych odkryciach w rodzinnych biblioteczkach. Dla wielu osób historia ta stała się dowodem, że nawet zwykła lektura szkolna może mieć niezwykłą biografię.

Poniżej galeria zdjęć: Marta Kaczyńska nad Bałykiem niczym grecka bogini!

Polityka SE Google News
Marta Kaczyńska nad Bałykiem niczym grecka bogini!
20 zdjęć
Express Biedrzyckiej | 2025 09 05 | VOD 3
Sonda
Czy takie emigracyjne wydania polskich książek mają dla Ciebie wyjątkową wartość?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

MARTA KACZYŃSKA