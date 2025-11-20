Marta Kaczyńska promuje kontrowersyjną prof. Cichosz. „Oszustwa globalistów” u niej na profilu

Weronika Fakhriddinova
2025-11-20 13:06

Marta Kaczyńska udostępniła na swoim profilu w mediach społecznościowych nagranie z prof. Grażyną Cichosz, znaną z ostrych i budzących emocje wypowiedzi o „oszustwach żywieniowych globalistów”. Córka tragicznie zmarłego prezydenta Lecha Kaczyńskiego rzadko dzieli się podobnymi treściami, dlatego jej najnowszy wpis wzbudził spore zainteresowanie. Kim jest ekspertka, którą publikuje i dlaczego jej słowa wywołują tyle kontrowersji?

Marta Kaczyńska

i

Autor: AGNIESZKA K. JUREK/DDTVN/EAST NEWS, / AKPA
  • Marta Kaczyńska udostępnia nagranie z prof. Grażyną Cichosz
  • Wideo mówi o „oszustwach żywieniowych globalistów” i suplementach
  • Wypowiedzi prof. Cichosz od lat budzą emocje w środowisku naukowym
  • Internet pyta, dlaczego Kaczyńska promuje akurat ten materiał
  • Kim naprawdę jest ekspertka od żywienia i skąd jej popularność?

Marta Kaczyńska publikuje nagranie. I od razu pojawiły się pytania

Na profilu Marty Kaczyńskiej pojawił się film z kanału „Radio Wnet”, w którym prof. Grażyna Cichosz opowiada o „oszustwach żywieniowych globalistów” i braku sensu kupowania suplementów.

Ujawniono nazwiska sprawców dywersji na kolei. Kim są? Uciekli na Białoruś

Wpis córki Lecha Kaczyńskiego szybko zwrócił uwagę internautów, głównie dlatego, że Kaczyńska zwykle publikuje treści dotyczące rodziny, kultury, historii lub bieżącej polityki. Materiały o zdrowiu i żywieniu pojawiają się u niej bardzo rzadko. W tym przypadku jednak nie tylko wrzuciła link, ale wyeksponowała wideo i dodała je jako osobny post.

Kim jest prof. Grażyna Cichosz? Ekspertka z dużą popularnością, ale też kontrowersjami

Prof. Cichosz to biolożka, specjalistka od technologii żywności i dawna pracowniczka uczelni, któóra zasłynęła ostrymi wypowiedziami dotyczącymi suplementów diety, „globalnych oszustw żywieniowych”, polityki wielkich firm spożywczych, tłuszczów, olejów i diety Polaków.

Jej tezy często odbiegają od standardowych zaleceń dietetycznych. Część naukowców, zwłaszcza dietetycy kliniczni, publicznie krytykowała niektóre jej wypowiedzi, zarzucając im uproszczenia lub brak aktualnych badań. Z drugiej strony jej liczne wystąpienia w mediach alternatywnych, internetowych i prawicowych sprawiły, że ma grono wiernych odbiorców.

To właśnie jej styl. Bezpośredni, stanowczy i emocjonalny, sprawia, że jej wypowiedzi viralowo krążą po sieci.

Dlaczego Marta Kaczyńska promuje ten film? Tego nie wyjaśniła

Kaczyńska nie opatrzyła posta żadnym komentarzem. Po prostu udostępniła nagranie. Internauci zaczęli spekulować, że mogła zainteresować ją krytyka rynku suplementów, treści prof. Cichosz wpisują się w jej konserwatywną, antyglobalistyczną wrażliwość, albo po prostu chciała nagłośnić temat błędów żywieniowych Polaków.

Nie wiadomo, ale fakt, że wrzuciła materiał tej konkretnej ekspertki, podbił jego zasięgi.

2025_11_20_Express Biedrzyckiej Wstęp
MARTA KACZYŃSKA