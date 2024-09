Marta Kaczyńska w akcji! Podaje konkretne adresy pomocy dla powodzian

Pogrzeb Zbigniewa Lwa-Starowicza. Ujmujące, co postawiono tuż przy urnie. Wzruszający widok [ZDJĘCIA]

Marta Kaczyńska, znana ze swojego aktywnego prowadzenia profilu na Facebooku, zwróciła uwagę na ważny temat, którym żyje obecnie cała Polska. W swoim najnowszym wpisie postanowiła podzielić się informacjami dotyczącymi pomocy dla osób dotkniętych powodzią, publikując link do artykułu z portalu wPolityce.pl. Ten artykuł zawiera szczegółową listę miejsc, w których zbierana jest pomoc dla poszkodowanych przez żywioł, przygotowaną przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (RCB).

Marta Kaczyńska zachęca do pomocy

Wpis Kaczyńskiej jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie na rzetelne informacje o tym, jak i gdzie można pomóc powodzianom. W obliczu katastrofy, jaka dotknęła wiele regionów kraju, takich danych nie można przecenić. Pomoc niesiona przez osoby prywatne, firmy czy organizacje społeczne jest teraz na wagę złota, dlatego ważne jest, by każdy wiedział, gdzie skierować swoje wsparcie. Niestety z dramatu powodzian korzystają także oszuści, którzy zakładają fałszywe zbiórki.

Na liście przygotowanej przez RCB, a udostępnionej przez Kaczyńską, znajdują się adresy placówek i instytucji, do których można dostarczać najpotrzebniejsze artykuły. Chodzi przede wszystkim o żywność o długim terminie przydatności, ubrania, środki czystości, ale także przedmioty codziennego użytku, które pomogą poszkodowanym wrócić do normalności. Wiele osób straciło bowiem wszystko, co miało, i teraz liczy na solidarność rodaków.

Działania takie jak te podjęte przez Kaczyńską pokazują, jak media społecznościowe mogą stać się realnym narzędziem pomocy. Jej wpis to nie tylko zwykłe udostępnienie – to także wyraz troski i chęci wsparcia osób, które znalazły się w niezwykle trudnej sytuacji. W czasach, gdy tak wiele fałszywych zbiórek krąży w sieci, przekazywanie tych sprawdzonych jest nieocenione.

