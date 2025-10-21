Marta Nawrocka kocha róż! Byłe pierwsze damy też wybierały ten kolor [DUŻO ZDJĘĆ]

Paulina Jaworska
Paulina Jaworska
2025-10-21 12:55

Marta Nawrocka ma kalendarz wypełniony po brzegi! Jako pierwsza dama działa bardzo aktywnie, jeździ po Polsce, zaprasza gości do siebie. Patrząc na jej stylizacje okazuje się, że często stawia na ubrania w odcieniu różowym. Sprawdziliśmy, że nie tylko ona kocha róż, poprzednie prezydentowe także często wybierały ten kolor.

  • Róż to symbol delikatności i optymizmu, od dawna jest ulubionym kolorem kobiet, a jego różne odcienie wyrażają bogactwo emocji.
  • Od niewinnych pasteli po intensywną fuksję – róż stał się modowym hitem, docenianym za uniwersalność i zdolność do łagodzenia stresu.
  • Odkryj, jak Marta Nawrocka i inne pierwsze damy wykorzystują róż w swoich stylizacjach i dlaczego ten kolor tak doskonale podkreśla ich urodę!

Kolor różowy zwykle jest kojarzony z kobiecością. Kobiety, tak młodsze jak i starsze, często stawiają właśnie na te barwę. Różowy symbolizuje zazwyczaj delikatność, romantyzm, czułość i niewinność, ale może również oznaczać optymizm, spokój i harmonię. W zależności od odcienia, może wyrażać różne emocje: jasne róże kojarzone są z niewinnością, pudrowe z elegancją, a intensywnie malinowe i fuksja z pewnością siebie. W psychologii działa kojąco, redukując stres i agresję, a w kulturze, szczególnie w kontekście kwiatów, różowe róże często oznaczają wdzięczność i podziw. 

Marta Nawrocka kocha róż! 

Ubrania w kolorze różowych są też często wybierane przez Martę Nawrocką. Pierwsza dama w różowych strojach chodził jeszcze w czasie kampanii wyborczej. W jej szafie można znaleźć komplet wpisujący się w tzw. sportową elegancję, czyli szerokie spodnie i kamizelka, ale też eleganckie kostiumy w mocnym różowym kolorze.

CZYTAJ: Polacy ocenili dwa miesiące Marty Nawrockiej jako pierwszej damy. Jak sobie poradziła? [TYLKO U NAS]

Róż jest w trendach modowych już od kilku sezonów. Dlaczego? Być może wpływa na to jego uniwersalność, ponieważ w zależności od odcienia, pasuje do neutralnych kolorów takich jak biały, szary, czarny czy beżowy, które tworzą harmonijne i eleganckie zestawienia. Róż pasuje też do wielu typów urody, wystarczy jedynie dobrać jego odcień do siebie. Co istotne, kolor różowy, zwłaszcza w odcieniach pudrowych, jest akceptowalny w biznesowym dress code oraz w dyplomacji. 

SPRAWDŹ: Marta Nawrocka przyłapana na zakupach. Drogie butiki? Nic z tych rzeczy! Pierwsza dama kupuje w znanych sieciówkach

Polityka SE Google News

Ostatnio pokazała się w różowej marynarce z materiałową różą na ramieniu. Trzeba przyznać, że różowy bardzo jej pasuje, ponieważ podkreśla jej delikatną urodę i kolor włosów. Ale nie tylko obecna pierwsza dama stawia na róż. Także jej poprzedniczki chętnie sięgały po ten kolor na wielkie wyjścia i wizyty. Tylko spójrzcie na zdjęcia w naszej galerii! 

Marta Nawrocka kocha róż! Byłe pierwsze damy też wybierały ten kolor [DUŻO ZDJĘĆ]
43 zdjęcia
Z. ZIOBRO: TUSK POSZEDŁ NA CAŁOŚĆ LICZĄC, ŻE NIE ODDA WŁADZY. ONI PONIOSĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA ŁAMANIE PRAWA | SEDNO SPRAWY
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

MARTA NAWROCKA