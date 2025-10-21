Marta Nawrocka kocha róż! Byłe pierwsze damy też wybierały ten kolor [DUŻO ZDJĘĆ]

Róż to symbol delikatności i optymizmu, od dawna jest ulubionym kolorem kobiet, a jego różne odcienie wyrażają bogactwo emocji.

Od niewinnych pasteli po intensywną fuksję – róż stał się modowym hitem, docenianym za uniwersalność i zdolność do łagodzenia stresu.

Odkryj, jak Marta Nawrocka i inne pierwsze damy wykorzystują róż w swoich stylizacjach i dlaczego ten kolor tak doskonale podkreśla ich urodę!

Kolor różowy zwykle jest kojarzony z kobiecością. Kobiety, tak młodsze jak i starsze, często stawiają właśnie na te barwę. Różowy symbolizuje zazwyczaj delikatność, romantyzm, czułość i niewinność, ale może również oznaczać optymizm, spokój i harmonię. W zależności od odcienia, może wyrażać różne emocje: jasne róże kojarzone są z niewinnością, pudrowe z elegancją, a intensywnie malinowe i fuksja z pewnością siebie. W psychologii działa kojąco, redukując stres i agresję, a w kulturze, szczególnie w kontekście kwiatów, różowe róże często oznaczają wdzięczność i podziw.

Marta Nawrocka kocha róż!

Ubrania w kolorze różowych są też często wybierane przez Martę Nawrocką. Pierwsza dama w różowych strojach chodził jeszcze w czasie kampanii wyborczej. W jej szafie można znaleźć komplet wpisujący się w tzw. sportową elegancję, czyli szerokie spodnie i kamizelka, ale też eleganckie kostiumy w mocnym różowym kolorze.

Róż jest w trendach modowych już od kilku sezonów. Dlaczego? Być może wpływa na to jego uniwersalność, ponieważ w zależności od odcienia, pasuje do neutralnych kolorów takich jak biały, szary, czarny czy beżowy, które tworzą harmonijne i eleganckie zestawienia. Róż pasuje też do wielu typów urody, wystarczy jedynie dobrać jego odcień do siebie. Co istotne, kolor różowy, zwłaszcza w odcieniach pudrowych, jest akceptowalny w biznesowym dress code oraz w dyplomacji.

Ostatnio pokazała się w różowej marynarce z materiałową różą na ramieniu. Trzeba przyznać, że różowy bardzo jej pasuje, ponieważ podkreśla jej delikatną urodę i kolor włosów. Ale nie tylko obecna pierwsza dama stawia na róż. Także jej poprzedniczki chętnie sięgały po ten kolor na wielkie wyjścia i wizyty. Tylko spójrzcie na zdjęcia w naszej galerii!