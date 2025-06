Marta Nawrocka w ogóle się z tym nie kryje! Ten szczegół zauważyli nieliczni. Wypada pierwszej damie?

Marta Nawrocka przez całą kampanię wyborczą wspierała swojego męża. Nie tylko pojawiała się na wiecach i zabierała głos czy udzielała mediom wywiadów, ale też spotykała się z mieszkańcami całej Polski. Takie zaangażowanie z pewnością napawało Karola Nawrockiego dumą! Jego żona założyła nawet swój oficjalny profil na Instagramie, gdzie relacjonowała swoje poczynania.

Dzięki temu internauci mieli okazję lepiej poznać nową pierwszą damę. Na wielu zdjęciach widać ją z szerokim uśmiechem czy w towarzystwie dzieci oraz seniorów. Nie brakuje też pięknych kadrów skupiających się na naturze czy architekturze z Martą Nawrocką w roli głównej.

Buty Marty Nawrockiej

Nie da się także nie zwrócić uwagi na stylizacje żony prezydenta elekta. Często stawia na spodnie i eleganckie koszule lub damskie garnitury, a w jej garderobie dominują biel, róż, błękit oraz czerń. Lubi łączyć wyraziste kolory z tymi bardziej neutralnymi, uzyskując ciekawe zestawienia. Co ciekawe, do swoich eleganckich strojów często zakłada sportowe buty lub wygodne czarne obuwie na płaskiej podeszwie.

Widać, że Marta Nawrocka stawia przede wszystkim na wygodę i pokazuje, że jest taka sama jak inne Polki - w końcu niewiele pań na co dzień wybiera buty na wysokim obcasie. Zapewne przyzwyczaiła się do takich butów dzięki swojej pasji do sportu. Niegdyś próbowała swoich sił w balecie, a do dziś regularnie ćwiczy.

Dla kontrastu warto zauważyć, że obecna pierwsza dama Agata Duda niemal zawsze pokazuje się w szpilkach, niezależnie od tego, czy pokazuje się w spódnicach, sukienkach czy spodniach. Szczególnie upodobała sobie buty w cielistym kolorze, które optycznie wydłużają nogi, a do tego świetnie komponują się z większością stylizacji. Chodzenie na obcasach doprowadziła do perfekcji! Bodaj tylko raz zrezygnowała z wysokich obcasów na rzecz płaskiej podeszwy, a mianowicie po urazie kostki.

Można się zastanawiać, czy takie obuwie pasuje do wizerunku pierwszej damy. Niewykluczone, że był to tylko jej wybór na czas intensywnej kampanii, a po oficjalnym przyjęciu swojej nowe funkcji będzie częściej wybierać eleganckie szpilki. Czas pokaże, jaki styl zaprezentuje Marta Nawrocka!

Sonda Czy Marta Nawrocka będzie dobrą pierwszą damą? Tak Nie Nie wiem