Marta Nawrocka w sportowym stroju dopinguje młode piłkarki! [ZDJĘCIA]

Sportowa stylizacja pierwszej damy

Pierwsza dama pojawiła się w Tarnobrzegu w jasno fioletowych spodniach i sportowej marynarce w tym samym kolorze. Pod marynarką miała białą bluzkę a na nogach sportowe buty. Można przypuszczać, że obejmując patronat nad Festiwalem Piłki Nożnej Kobiecej, Marta Nawrocka będzie się często angażowała w wydarzenia sportowe, zwłaszcza, że ona sama, jak i jej mąż znani są z zamiłowania do sportu.

Kilka faktów o Marcie Nawrockiej, o których prawie nikt nie wiedział

Żona Prezydenta Karola Nawrockiego, Marta Nawrocka, pojawiła się osobiście na festiwalu, by dopingować piłkarki z Podkarpacia. Jej obecność została entuzjastycznie przyjęta przez organizatorów i uczestników. - To dla nas ogromny zaszczyt i wielka chwila. Podkarpacki Festiwal Piłki Nożnej Kobiecej to jeden z najważniejszych turniejów organizowanych przez nasz związek i największy turniej kobiecy w Polsce. Obecność Pani Marty Nawrockiej sprawiła, że wydarzenie zyskało jeszcze większą popularność – podkreślili przedstawiciele Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej, organizatora wydarzenia.

Festiwal Piłki Nożnej Kobiecej

Podkarpacki Festiwal Piłki Nożnej Kobiecej potwierdził swoją pozycję jako jedna z największych imprez dla piłkarek w Polsce. W tym roku padł kolejny rekord liczby zgłoszonych zespołów – w rywalizacji bierze udział aż 49 drużyn, co oznaczało około 600 dziewcząt grających w piłkę nożną jednego dnia i w jednym miejscu.

Organizowany przez Podkarpacki Związek Piłki Nożnej festiwal zgromadził wszystkie kluby z Podkarpacia posiadające drużyny żeńskie. Pierwszy festiwal odbył się w 2022 roku, kiedy to zgłoszono ponad trzydzieści drużyn. Choć początkowo inicjatywa budziła pewne wątpliwości, szybko zyskała uznanie i została uznana za wydarzenie warte kontynuacji, co potwierdzono podczas kolejnej, rekordowej edycji.

