Marta Nawrocka w sportowym stroju dopinguje młode piłkarki! [ZDJĘCIA]

Adam Brzozowski
Adam Brzozowski
2025-08-23 11:14

W sobotę 23 sierpnia 2025 roku rozpoczął się czwarty Podkarpacki Festiwal Piłki Nożnej Kobiecej w Tarnobrzegu (woj. podkarpackie), który po raz kolejny przyciągnął tłumy miłośników kobiecego futbolu. Wydarzenie otworzyła małżonka prezydenta RP, Marta Nawrocka, która objęła Festiwal honorowym patronatem.

Sportowa stylizacja pierwszej damy

Pierwsza dama pojawiła się w Tarnobrzegu w jasno fioletowych spodniach i sportowej marynarce w tym samym kolorze. Pod marynarką miała białą bluzkę a na nogach sportowe buty. Można przypuszczać, że obejmując patronat nad Festiwalem Piłki Nożnej Kobiecej, Marta Nawrocka będzie się często angażowała w wydarzenia sportowe, zwłaszcza, że ona sama, jak i jej mąż znani są z zamiłowania do sportu.

Kilka faktów o Marcie Nawrockiej, o których prawie nikt nie wiedział

Żona Prezydenta Karola Nawrockiego, Marta Nawrocka, pojawiła się osobiście na festiwalu, by dopingować piłkarki z Podkarpacia. Jej obecność została entuzjastycznie przyjęta przez organizatorów i uczestników. - To dla nas ogromny zaszczyt i wielka chwila. Podkarpacki Festiwal Piłki Nożnej Kobiecej to jeden z najważniejszych turniejów organizowanych przez nasz związek i największy turniej kobiecy w Polsce. Obecność Pani Marty Nawrockiej sprawiła, że wydarzenie zyskało jeszcze większą popularność – podkreślili przedstawiciele Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej, organizatora wydarzenia.

Festiwal Piłki Nożnej Kobiecej

Podkarpacki Festiwal Piłki Nożnej Kobiecej potwierdził swoją pozycję jako jedna z największych imprez dla piłkarek w Polsce. W tym roku padł kolejny rekord liczby zgłoszonych zespołów – w rywalizacji bierze udział aż 49 drużyn, co oznaczało około 600 dziewcząt grających w piłkę nożną jednego dnia i w jednym miejscu.

Organizowany przez Podkarpacki Związek Piłki Nożnej festiwal zgromadził wszystkie kluby z Podkarpacia posiadające drużyny żeńskie. Pierwszy festiwal odbył się w 2022 roku, kiedy to zgłoszono ponad trzydzieści drużyn. Choć początkowo inicjatywa budziła pewne wątpliwości, szybko zyskała uznanie i została uznana za wydarzenie warte kontynuacji, co potwierdzono podczas kolejnej, rekordowej edycji.

Polityka SE Google News
Marta Nawrocka. Obchody Święta Wojska Polskiego
10 zdjęć
FB: Polacy WŚCIEKLI na Trumpa! OSZALAŁ! Ściska się ze ZBRODNIARZEM! PUTINA trzeba traktować z BUTA! - Komentery
Sonda
Czy Marta Nawrocka będzie dobrą pierwszą damą?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

MARTA NAWROCKA