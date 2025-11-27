Marta Nawrocka w zjawiskowej koszuli! Idealna na świąteczne spotkania z bliskimi

Prezydent Nawrocki docenił bohaterstwo żołnierzy i ich rodzin, podkreślając misję Fundacji Dorastaj z Nami.

Prezydent Karol Nawrocki podkreślił wyjątkowy charakter spotkania, które, jak zaznaczył, "jest zamknięte między dwiema emocjami". Mówił o bohaterstwie służby żołnierzy, oficerów i funkcjonariuszy, którzy pełnią swoją misję, oraz o "bohaterstwie codzienności" dzieci, które są podopiecznymi Fundacji.

Podczas uroczystości para prezydencka wręczyła dyplomy stypendialne siedmiu podopiecznym Fundacji. Dodatkowo, dwoje podopiecznych, którzy żegnają się z Fundacją, otrzymało pamiątkowe upominki. Prezydent wskazał, że działalność Fundacji Dorastaj z Nami zwraca uwagę na istotny aspekt patriotycznej służby.

- To piękne dzieło Fundacji pokazuje mi jako Zwierzchnikowi Sił Zbrojnych oraz nam wszystkim, że pod konkretnym mundurem jest człowiek - człowiek, który jest synem, ojcem, bratem, mamą czy córką. To piękne dzieło edukacyjne, które wykonuje Fundacja przynosi od wielu lat konkretne efekty - mówił Karol Nawrocki.

Stylizacja Marty Nawrockiej

Marta Nawrocka na tę okazję wybrała oryginalny strój. Postawiła na kamizelkę i szerokie spodnie we wzór bardzo ciemnej, niemal niezauważalnej kraty. Uwagę przykuwa jednak jej koszula w niebieskim kolorze, a zwłaszcza bufiaste rękawy. Do tego włosy upięła w schludny koczek.

Koszula z obszernymi rękawami to świetny wybór dla pań, które poszukują modowych inspiracji na Boże Narodzenie. To prosty sposób, by nadać swojej stylizacji elegancji w starym stylu. Można ją połączyć, tak jak pierwsza dama, ze spodniami o szerokich nogawkach, ale równie dobrze sprawdzi się do obcisłej spódnicy. Dzięki rękawom, które stawią najważniejszą ozdobę stroju, nie wymaga zakładania marynarki ani zakładania dużej ilości biżuterii. Koszula z bufiastymi rękawami zapewni połączenie wygody z szykownym wyglądem.

