Marta Nawrocka w zjawiskowej koszuli! Idealna na świąteczne spotkania z bliskimi

W Belwederze odbyła się wzruszająca uroczystość, podczas której prezydent RP Karol Nawrocki wraz z żoną Martą Nawrocką wręczyli dyplomy stypendialne dzieciom poległych lub rannych żołnierzy, funkcjonariuszy i pracowników służb publicznych. Beneficjentami są podopieczni Fundacji Dorastaj z Nami, która od lat wspiera rodziny tych, którzy poświęcili się służbie ojczyźnie. Uwagę zwróciła kreacja pierwszej damy. Jej koszula to absolutny hit!

Prezydent Karol Nawrocki podkreślił wyjątkowy charakter spotkania, które, jak zaznaczył, "jest zamknięte między dwiema emocjami". Mówił o bohaterstwie służby żołnierzy, oficerów i funkcjonariuszy, którzy pełnią swoją misję, oraz o "bohaterstwie codzienności" dzieci, które są podopiecznymi Fundacji.

Podczas uroczystości para prezydencka wręczyła dyplomy stypendialne siedmiu podopiecznym Fundacji. Dodatkowo, dwoje podopiecznych, którzy żegnają się z Fundacją, otrzymało pamiątkowe upominki. Prezydent wskazał, że działalność Fundacji Dorastaj z Nami zwraca uwagę na istotny aspekt patriotycznej służby. 

- To piękne dzieło Fundacji pokazuje mi jako Zwierzchnikowi Sił Zbrojnych oraz nam wszystkim, że pod konkretnym mundurem jest człowiek - człowiek, który jest synem, ojcem, bratem, mamą czy córką. To piękne dzieło edukacyjne, które wykonuje Fundacja przynosi od wielu lat konkretne efekty - mówił Karol Nawrocki.

Stylizacja Marty Nawrockiej

Marta Nawrocka na tę okazję wybrała oryginalny strój. Postawiła na kamizelkę i szerokie spodnie we wzór bardzo ciemnej, niemal niezauważalnej kraty. Uwagę przykuwa jednak jej koszula w niebieskim kolorze, a zwłaszcza bufiaste rękawy. Do tego włosy upięła w schludny koczek.

Marta Nawrocka zadała szyku w total looku! Uwagę zwraca ozdoba na szyi, oryginalny wybór

Koszula z obszernymi rękawami to świetny wybór dla pań, które poszukują modowych inspiracji na Boże Narodzenie. To prosty sposób, by nadać swojej stylizacji elegancji w starym stylu. Można ją połączyć, tak jak pierwsza dama, ze spodniami o szerokich nogawkach, ale równie dobrze sprawdzi się do obcisłej spódnicy. Dzięki rękawom, które stawią najważniejszą ozdobę stroju, nie wymaga zakładania marynarki ani zakładania dużej ilości biżuterii. Koszula z bufiastymi rękawami zapewni połączenie wygody z szykownym wyglądem.

W naszej galerii zobaczysz, jak ubrała się Marta Nawrocka:

