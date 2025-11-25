Marta Nawrocka zadała szyku w total looku! Uwagę zwraca ozdoba na szyi, oryginalny wybór

Polska para prezydencka złożyła oficjalną wizytę w Pradze, co jest kluczowe dla relacji bilateralnych.

Wizyta obejmowała rozmowy prezydentów "w cztery oczy" oraz rozmowy plenarne, a także konferencję prasową.

Pierwsza Dama, Marta Nawrocka, zachwyciła elegancką stylizacją, wybierając modny total look w czekoladowym kolorze.

Jej wybór szerokich spodni i płaszcza świadczy o doskonałej znajomości trendów – odkryj więcej szczegółów jej stroju!

W poniedziałek, 24 listopada, na Zamku Praskim odbyło się oficjalne powitanie polskiej pary prezydenckiej. Ceremonia, pełna elegancji i protokołu dyplomatycznego, miała miejsce na historycznym dziedzińcu, dawnej siedzibie czeskich królów. Dla prezydenta Nawrockiego, który objął urząd w sierpniu 2025 roku, była to jedna z pierwszych tak istotnych wizyt bilateralnych, mająca kluczowe znaczenie dla budowania relacji z południowymi sąsiadami Polski.

Harmonogram wizyty był bardzo napięty, obejmując zarówno rozmowy bilateralne, jak i szereg odrębnych punktów. Plan przewidywał rozmowę prezydentów "w cztery oczy", a następnie rozmowy plenarne. Około południa zaplanowano konferencję prasową z udziałem obu przywódców, na której mieli przedstawić ustalenia i plany na przyszłość.

Marta Nawrocka zachwyciła strojem

Marta Nawrocka za każdym razem, gdy pokazuje się na oficjalnych wydarzeniach prezentuje się w innych stylizacjach, eksperymentując z różnymi stylami i inspiracjami. Podczas wizyty w Czechach postanowiła wybrać total look, czyli całą stylizację w jednej barwie, w ciepłym, czekoladowym kolorze. Marynarka nie miała kołnierza - zamiast niego pojawiła się delikatna szarfa lekko zarzucona wokół szyi. W połączeniu z dekoltem w serek świetnie podkreśliła górną część tułowia, podkreślając smukłość i wydłużając sylwetkę.

Spodnie z kolei to ostatni krzyk mody. Pierwsza dama postawiła na bardzo szerokie nogawki do samej ziemi, które z daleka wyglądają wręcz jak spódnica. Od pewnego czasu szerokie kroje spodni są absolutnie na topie, wypierając słynne rurki czy bardziej przylegające fasony. Widać, że żona prezydenta doskonale orientuje się w trendach i nie boi się eksperymentować!

Do tego miała także ciemnobrązowy płaszcz z ukośnym zapięciem. Długość do połowy łydki i stojący kołnierz nadały jej poważnego, nieco surowego wyglądu, a do tego świetnie komponował się kolorystycznie z resztą stylizacji. Całość dopełniły włosy spięta w kok z luźnym pasemkiem grzywki z przodu.

W naszej galerii zobaczysz Martę Nawrocką w Czechach:

Sonda Podoba Ci się stylizacja Marty Nawrockiej? Tak Średnio Nie Trudno powiedzieć