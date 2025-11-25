Marta Nawrocka zadała szyku w total looku! Uwagę zwraca ozdoba na szyi, oryginalny wybór

Sara Osiecka
Sara Osiecka
2025-11-25 9:31

Prezydent Karol Nawrocki i pierwsza dama Marta Nawrocka rozpoczęli swoją oficjalną wizytę w Republice Czeskiej. Zostali przyjęci z najwyższymi honorami przez prezydenta Petra Pavla i jego małżonkę Evę Pavlovą. Spotkanie to miało na celu nie tylko umocnienie sojuszu, ale także połączenie polityki z dyplomacją stylu, otwierając nowy rozdział w relacjach polsko-czeskich. Uwagę jak zwrócił strój Marty Nawrockiej, która zadała szyku w oryginalnym komplecie.

  • Polska para prezydencka złożyła oficjalną wizytę w Pradze, co jest kluczowe dla relacji bilateralnych.
  • Wizyta obejmowała rozmowy prezydentów "w cztery oczy" oraz rozmowy plenarne, a także konferencję prasową.
  • Pierwsza Dama, Marta Nawrocka, zachwyciła elegancką stylizacją, wybierając modny total look w czekoladowym kolorze.
  • Jej wybór szerokich spodni i płaszcza świadczy o doskonałej znajomości trendów – odkryj więcej szczegółów jej stroju!

W poniedziałek, 24 listopada, na Zamku Praskim odbyło się oficjalne powitanie polskiej pary prezydenckiej. Ceremonia, pełna elegancji i protokołu dyplomatycznego, miała miejsce na historycznym dziedzińcu, dawnej siedzibie czeskich królów. Dla prezydenta Nawrockiego, który objął urząd w sierpniu 2025 roku, była to jedna z pierwszych tak istotnych wizyt bilateralnych, mająca kluczowe znaczenie dla budowania relacji z południowymi sąsiadami Polski.

Harmonogram wizyty był bardzo napięty, obejmując zarówno rozmowy bilateralne, jak i szereg odrębnych punktów. Plan przewidywał rozmowę prezydentów "w cztery oczy", a następnie rozmowy plenarne. Około południa zaplanowano konferencję prasową z udziałem obu przywódców, na której mieli przedstawić ustalenia i plany na przyszłość.

Marta Nawrocka zachwyciła strojem

Marta Nawrocka za każdym razem, gdy pokazuje się na oficjalnych wydarzeniach prezentuje się w innych stylizacjach, eksperymentując z różnymi stylami i inspiracjami. Podczas wizyty w Czechach postanowiła wybrać total look, czyli całą stylizację w jednej barwie, w ciepłym, czekoladowym kolorze. Marynarka nie miała kołnierza - zamiast niego pojawiła się delikatna szarfa lekko zarzucona wokół szyi. W połączeniu z dekoltem w serek świetnie podkreśliła górną część tułowia, podkreślając smukłość i wydłużając sylwetkę.

Polacy wybrali najlepszą pierwszą damę! Wynik miażdżący

Spodnie z kolei to ostatni krzyk mody. Pierwsza dama postawiła na bardzo szerokie nogawki do samej ziemi, które z daleka wyglądają wręcz jak spódnica. Od pewnego czasu szerokie kroje spodni są absolutnie na topie, wypierając słynne rurki czy bardziej przylegające fasony. Widać, że żona prezydenta doskonale orientuje się w trendach i nie boi się eksperymentować!

Do tego miała także ciemnobrązowy płaszcz z ukośnym zapięciem. Długość do połowy łydki i stojący kołnierz nadały jej poważnego, nieco surowego wyglądu, a do tego świetnie komponował się kolorystycznie z resztą stylizacji. Całość dopełniły włosy spięta w kok z luźnym pasemkiem grzywki z przodu.

W naszej galerii zobaczysz Martę Nawrocką w Czechach:

Marta Nawrocka w Czechach
10 zdjęć
Sonda
Podoba Ci się stylizacja Marty Nawrockiej?
Express Biedrzyckiej - Anna Kwaśnik [NASK]
Super Express Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

MARTA NAWROCKA