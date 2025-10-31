Marta Nawrocka ze łzami wzruszenia w Sulisławicach. Dzieci w ludowych strojach ją poruszyły

Dzieci w roli strażników tradycji
W Sulisławicach powstało pierwsze w Polsce Dziecięce Koło Gospodyń Wiejskich i Gospodarzy, inicjatywa, która łączy elementy edukacji regionalnej, folkloru i aktywności społecznej.
Członkowie koła, dzieci i młodzież w tradycyjnych strojach ludowych, zaprezentowali występ artystyczny i opowiedzieli o tym, jak uczą się dawnych obyczajów i rękodzieła.
Marta Nawrocka: „To niezwykła grupa młodych ludzi”
Na spotkaniu obecna była Marta Nawrocka, która w mediach społecznościowych podzieliła się wrażeniami z wizyty.
– Czy wiecie, że w Sulisławicach powstała wyjątkowa inicjatywa? To pierwsze takie w Polsce Dziecięce Koło Gospodyń Wiejskich i Gospodarzy. Miałam ogromną przyjemność poznać tę niezwykłą grupę zdolnych i kreatywnych młodych ludzi, którzy dbają o polską tradycję, kulturę i swoją Małą Ojczyznę – napisała.
Podczas spotkania Nawrocka rozmawiała z uczestnikami o ich pasjach, a także o znaczeniu lokalnej tożsamości w wychowaniu młodego pokolenia.
Kultura ludowa w nowym pokoleniu
Pomysł stworzenia dziecięcego koła spotkał się z ciepłym przyjęciem zarówno mieszkańców, jak i organizacji lokalnych. W Sulisławicach podkreślają, że inicjatywa ma służyć nie tylko zabawie, ale też nauce współpracy, odpowiedzialności i szacunku do korzeni. Dzieci uczą się dawnych pieśni, tańców, haftu i regionalnych przepisów, a także występują podczas lokalnych wydarzeń kulturalnych.
Nowe życie tradycji
Zdjęcia z wydarzenia pokazują radość i zaangażowanie najmłodszych uczestników. Kolorowe stroje ludowe, wspólne śpiewy i występy przypominają, że polska kultura ludowa nadal potrafi łączyć pokolenia. Jak podkreślają organizatorzy, pomysł z Sulisławic ma inspirować inne miejscowości w kraju, by również wśród dzieci rozwijać pasję do folkloru i lokalnych zwyczajów.
Pierwsze Dziecięce Koło Gospodyń Wiejskich i Gospodarzy to przykład, że tradycja może mieć nowoczesne oblicze, pełne energii, kolorów i dziecięcego entuzjazmu. Inicjatywa z Sulisławic pokazuje, że warto inwestować w kulturę od najmłodszych lat, bo to właśnie młodzi staną się w przyszłości ambasadorami polskiej tożsamości.