Marta Nawrocka ze łzami wzruszenia w Sulisławicach. Dzieci w ludowych strojach ją poruszyły

Dzieci w roli strażników tradycji

W Sulisławicach powstało pierwsze w Polsce Dziecięce Koło Gospodyń Wiejskich i Gospodarzy, inicjatywa, która łączy elementy edukacji regionalnej, folkloru i aktywności społecznej.

Członkowie koła, dzieci i młodzież w tradycyjnych strojach ludowych, zaprezentowali występ artystyczny i opowiedzieli o tym, jak uczą się dawnych obyczajów i rękodzieła.

Marta Nawrocka: „To niezwykła grupa młodych ludzi”

Na spotkaniu obecna była Marta Nawrocka, która w mediach społecznościowych podzieliła się wrażeniami z wizyty.

– Czy wiecie, że w Sulisławicach powstała wyjątkowa inicjatywa? To pierwsze takie w Polsce Dziecięce Koło Gospodyń Wiejskich i Gospodarzy. Miałam ogromną przyjemność poznać tę niezwykłą grupę zdolnych i kreatywnych młodych ludzi, którzy dbają o polską tradycję, kulturę i swoją Małą Ojczyznę – napisała.

Podczas spotkania Nawrocka rozmawiała z uczestnikami o ich pasjach, a także o znaczeniu lokalnej tożsamości w wychowaniu młodego pokolenia.

Generał, który przewidział rosyjską inwazję. Skrzypczak zmarł kilka miesięcy temu

Kultura ludowa w nowym pokoleniu

Pomysł stworzenia dziecięcego koła spotkał się z ciepłym przyjęciem zarówno mieszkańców, jak i organizacji lokalnych. W Sulisławicach podkreślają, że inicjatywa ma służyć nie tylko zabawie, ale też nauce współpracy, odpowiedzialności i szacunku do korzeni. Dzieci uczą się dawnych pieśni, tańców, haftu i regionalnych przepisów, a także występują podczas lokalnych wydarzeń kulturalnych.

Nowe życie tradycji

Zdjęcia z wydarzenia pokazują radość i zaangażowanie najmłodszych uczestników. Kolorowe stroje ludowe, wspólne śpiewy i występy przypominają, że polska kultura ludowa nadal potrafi łączyć pokolenia. Jak podkreślają organizatorzy, pomysł z Sulisławic ma inspirować inne miejscowości w kraju, by również wśród dzieci rozwijać pasję do folkloru i lokalnych zwyczajów.

Pierwsze Dziecięce Koło Gospodyń Wiejskich i Gospodarzy to przykład, że tradycja może mieć nowoczesne oblicze, pełne energii, kolorów i dziecięcego entuzjazmu. Inicjatywa z Sulisławic pokazuje, że warto inwestować w kulturę od najmłodszych lat, bo to właśnie młodzi staną się w przyszłości ambasadorami polskiej tożsamości.

Ziobro u Orbána, Matecki z zarzutami, Żurek kontratakuje | Express Biedrzyckiej Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.