Marta Nawrocka ze łzami wzruszenia w Sulisławicach. Dzieci w ludowych strojach ją poruszyły

Weronika Fakhriddinova
Weronika Fakhriddinova
2025-10-31 17:06

To pierwsze w Polsce Dziecięce Koło Gospodyń Wiejskich i Gospodarzy, wyjątkowa inicjatywa, która powstała w Sulisławicach (woj. świętokrzyskie). W wydarzeniu wzięła udział Marta Nawrocka, która z uznaniem mówiła o pomysłowości i talencie młodych uczestników. Jak podkreśliła, to przykład, jak najmłodsze pokolenie może z dumą pielęgnować polską tradycję, kulturę i lokalną tożsamość.

Dzieci w roli strażników tradycji

W Sulisławicach powstało pierwsze w Polsce Dziecięce Koło Gospodyń Wiejskich i Gospodarzy, inicjatywa, która łączy elementy edukacji regionalnej, folkloru i aktywności społecznej.

Członkowie koła, dzieci i młodzież w tradycyjnych strojach ludowych, zaprezentowali występ artystyczny i opowiedzieli o tym, jak uczą się dawnych obyczajów i rękodzieła.

Marta Nawrocka: „To niezwykła grupa młodych ludzi”

Na spotkaniu obecna była Marta Nawrocka, która w mediach społecznościowych podzieliła się wrażeniami z wizyty.

– Czy wiecie, że w Sulisławicach powstała wyjątkowa inicjatywa? To pierwsze takie w Polsce Dziecięce Koło Gospodyń Wiejskich i Gospodarzy. Miałam ogromną przyjemność poznać tę niezwykłą grupę zdolnych i kreatywnych młodych ludzi, którzy dbają o polską tradycję, kulturę i swoją Małą Ojczyznę – napisała.

Podczas spotkania Nawrocka rozmawiała z uczestnikami o ich pasjach, a także o znaczeniu lokalnej tożsamości w wychowaniu młodego pokolenia.

Generał, który przewidział rosyjską inwazję. Skrzypczak zmarł kilka miesięcy temu

Kultura ludowa w nowym pokoleniu

Pomysł stworzenia dziecięcego koła spotkał się z ciepłym przyjęciem zarówno mieszkańców, jak i organizacji lokalnych. W Sulisławicach podkreślają, że inicjatywa ma służyć nie tylko zabawie, ale też nauce współpracy, odpowiedzialności i szacunku do korzeni. Dzieci uczą się dawnych pieśni, tańców, haftu i regionalnych przepisów, a także występują podczas lokalnych wydarzeń kulturalnych.

Nowe życie tradycji

Zdjęcia z wydarzenia pokazują radość i zaangażowanie najmłodszych uczestników. Kolorowe stroje ludowe, wspólne śpiewy i występy przypominają, że polska kultura ludowa nadal potrafi łączyć pokolenia. Jak podkreślają organizatorzy, pomysł z Sulisławic ma inspirować inne miejscowości w kraju, by również wśród dzieci rozwijać pasję do folkloru i lokalnych zwyczajów.

Pierwsze Dziecięce Koło Gospodyń Wiejskich i Gospodarzy to przykład, że tradycja może mieć nowoczesne oblicze, pełne energii, kolorów i dziecięcego entuzjazmu. Inicjatywa z Sulisławic pokazuje, że warto inwestować w kulturę od najmłodszych lat, bo to właśnie młodzi staną się w przyszłości ambasadorami polskiej tożsamości.

Ziobro u Orbána, Matecki z zarzutami, Żurek kontratakuje | Express Biedrzyckiej
Sonda
Jak oceniasz działalność Marty Nawrockiej?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

MARTA NAWROCKA