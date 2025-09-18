Melania Trump przeszła samą siebie! Jej kreacja rzuca na kolana

Donald i Melania Trump złożyli wizytę w Wielkiej Brytanii, spotykając się z rodziną królewską i uczestnicząc w wydarzeniach dyplomatycznych.

Melania Trump wraz z królową Kamilą zwiedziły Królewską Bibliotekę w Zamku Windsor, gdzie pierwsza dama zaprezentowała się w karmelowym komplecie.

Melania Trump i księżna Kate spotkały się z harcerzami w ogrodach Frogmore, gdzie wymieniły się miodami ze swoich posiadłości i obdarowały nimi dzieci.

Wizyta amerykańskiej pary prezydenckiej rozpoczęła się od spotkań z królem Karolem III i królową Kamilą, a także z księciem Williamem i księżną Kate. Rozmowy te stanowiły ważny element dyplomatycznych relacji między Stanami Zjednoczonymi a Wielką Brytanią. Kulminacją pierwszego dnia wizyty była elegancka kolacja w jednej z sal zamkowych, która zachwyciła gości przepychem i nawiązywała do najlepszych tradycji królewskich uroczystości.

Melania Trump zadała szyku

W czwartek rano Melania Trump, w towarzystwie królowej Kamili, zwiedziła Królewską Bibliotekę w Zamku Windsor. Na tę okazję pierwsza dama USA wybrała elegancki zestaw w odcieniu karmelowego brązu. Kreacja składała się z taliowanej marynarki zapinanej na guziki oraz spódnicy do kolan wykonanej z materiału imitującego skórę. Całość zdobiły subtelne detale przy krawędziach, a stylizację uzupełniały klasyczne cieliste szpilki. To wyjątkowy zestaw, w którym pierwsza dama USA wyglądała powalająco! Królowa Kamila również prezentowała się szykownie, wybierając białą sukienkę o minimalistycznym fasonie z czarnymi liniami, klasyczne czarne czółenka i elegancki naszyjnik.

Pożegnawszy króla Karola III, Donald Trump udał się do oficjalnej wiejskiej rezydencji szefa brytyjskiego rządu Keira Starmera. Melania Trump pozostała na zamku Windsor, gdzie w towarzystwie królowej Kamili zwiedziła największy na świecie domek dla lalek królowej Marii, wyposażony w bieżącą wodę, działające windy i ogród. Następnie obie panie podziwiały miniaturowe książki w królewskiej bibliotece.

Na zakończenie wizyty pierwszej damy USA dołączyła do niej księżna Kate. W ogrodach Frogmore panie wzięły udział w spotkaniu z grupą harcerzy. Księżna Kate poczęstowała dzieci kanapkami z miodem z uli ze swojej posiadłości Anmer Hall, a Melania Trump przywiozła słoiki z miodem z Białego Domu, które również zostały przekazane harcerzom. Spotkanie to, według relacji BBC, odbyło się w swobodnej i nieformalnej atmosferze, a jeden z wolontariuszy miał powiedzieć Melanii Trump, że dzieci "są nią zachwycone".

W naszej galerii zobaczysz spotkanie Melanii Trump z królową Camillą:

Sonda Podoba Ci się stylizacja Melanii Trump? Tak Średnio Nie Nie wiem