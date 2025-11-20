Metamorfoza Barbary Nowackiej! Minister edukacji w stylówce rodem z Brooklynu [ZDJĘCIA]

Barbara Nowacka zaskoczyła stylizacją na ulicach Warszawy, łącząc wełniany płaszcz, dresowe spodnie z lampasami, sportowe buty i czapkę New York Yankees — trudno było ją rozpoznać.

Jej ubiór, uchwycony przez fotoreportera, przypominał nowojorski streetwear, ale nie odbiegał od jej dotychczasowego stylu, który łączy elegancję z odwagą.

W Sejmie Nowacka znana jest z wyrazistych kreacji, jak różowa sukienka z dekoltem, a podczas konwencji KO postawiła na jasnoniebieski garnitur, wpisując się w symbolikę zaufania i profesjonalizmu.

Szefową MEN trudno rozpoznać na ulicy

Fotoreporter „Super Expressu” zauważył na chodniku postać, która wyglądała, jakby przyjechała wprost z Ameryki, za sprawą stylizacji łączącej elegancję i sportową wygodę. Kto tak paradował, dzierżąc przesyłkę kurierską i świeże bagietki? Musimy przyznać, że w czapce drużyny New York Yankees Barbarę Nowacką trudno było rozpoznać. Ale pamiętamy, że szefowa MEN często łączy elegancję z odwagą.

Barbara Nowacka od dawna bowiem udowadnia, że polityczka może łączyć funkcję publiczną z wyrazistym stylem. W Sejmie potrafi pojawić się w eleganckiej sukience z głębokim dekoltem, jak ta różowa kreacja, która przyciągnęła uwagę mediów i wywołała lawinę komentarzy.

Błękitny garnitur na konwencji

Przypominamy, że minister edukacji potrafi też dobrać styl do okazji. 25 października na konwencji Koalicji Obywatelskiej trzej liderzy ugrupowań łączących się pod szyldem KO ubrali się na niebiesko (oprócz Nowackiej Donald Tusk i Adam Szłapka). Szefowa MEN postawiła na jasnoniebieski komplet: marynarkę i spodnie, do których dobrała jasną bluzkę i bardziej wyrazistą biżuterię: naszyjnik oraz bransoletkę. Dlaczego akurat kolor niebieski? Ponieważ w polityce i biznesie symbolizuje on spokój, zaufanie, stabilność, profesjonalizm i bezpieczeństwo.

