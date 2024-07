Mielno wywaliło mnie z BUTÓW. KEBAB nad morzem 34 złote! Nie ma DZIADOWANIA!

„Czy Mileno wciąga ludzi i pożera pieniądze?”, zapytał nasz reporter grupkę młodych mężczyzn, którzy w szampańskich humorach spacerowali głównym deptakiem kurortu. „No hajs na pewno. 18 tysięcy już poszło!”, przekonywali. „Ile trzeba wydać, żeby dobrze pożyć w Mielnie kilka dni?”, pytał Adam Feder. „Miliony, wszystko, co miałem”, odparł mężczyzna z grupką dzieci. „Bez dziadowania!”, wtrącił się jego kolega. „Stary, dwa tysiące może prze…. w jedną noc”. „Pięć kafli na trzy dni”, „Tysiaczek na jeden dzień”, licytowali się młodzi ludzie. Adam Feder spotkał też matkę z córką, które na tygodniowy wyjazd zamierzają wydać nie więcej niż trzy tysiące złotych. „Śniadania, obiady oczywiście same sobie robimy. Dzisiaj zrobiliśmy sobie kiełbaski w domu”, zdradziła swój sposób na oszczędne wakacje. „Bardzo mili, sympatyczni ludzie, starsi głównie, bardzo mało młodzieży, mało patologii, jest fajnie, miło, sympatycznie”, tak zachwalał Mielno młody chłopak. „Mielno pożera godność…”, odparł kolejny, który zawitał do kurortu na wieczór kawalerski. „Mielno wywaliło mnie z butów!”, zakrzyknął skonsternowany imprezowicz, który stracił obuwie podczas przejażdżki maszyną grozy w wesołym miasteczku. Na szczęście po chwili buty się znalazły. „Mielno to polska Ibiza”, skwitował zadowolony chłopak. Obejrzyjcie najnowsze Komentery!

Mielno POŻERA pieniądze! KEBAB nad morzem 34 złote! Bez DZIADOWANIA!| Komentery Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.