Mieszkanie Tobiasza Bocheńskiego. Zieleń dodaje uroku

Były trener Małysza szedł na sejmową mównicę. Wtedy TO padło z sali!

Tobiasz Bocheński pochodzi z Łodzi, tam się urodził, wychował i chodził do szkoły, a także poszedł na studia. Tam też stawiał pierwsze kroki w wielkiej polityce. Sam o sobie Bocheński napisał jednak: - Miejsce urodzenia i dorastania zawsze nosi się w szczególnym miejscu serca, ale z lokalnymi ojczyznami często bywa w życiu, jak z miłością – nie kończy się tylko na jednej. W moim przypadku tak było – zakochałem się w Warszawie. W kwietniu 2023 roku zostałem wojewodą mazowieckim i od tego czasu, każdego dnia coraz bardziej zapadałem się w Warszawę. Jest to miasto wyjątkowe, oryginalne i nieporównywalne z żadnym innym. W czasie wyborów samorządowych w 2024 roku Bocheński startował na prezydenta Warszawy. Zdobył 23,10 proc. głosów.

Bocheński uwielbia sport, stawia na zdrowy styl życia

Wiadomo, że prywatnie polityk kocha sport, szczególnie ćwiczenia na siłowni i bieganie. Lubi też jazdę na rowerze, a także skakanie na skakance, niczym bokser. Zresztą polityk przyznaje, że lubi porówna do słynnej postaci z filmu, czyli Rocky’ego. Sam przyznał, że liczy się dla niego też zdrowe i świadome odżywianie, wie, że we wszystkim trzeba zachować balans: - Dziś nie wyobrażam sobie tygodnia bez aktywności fizycznej, zaś świadomość, ile białka, węglowodanów i tłuszczy zjadam, towarzyszy mi nieodzownie. Nie oznacza to, że popadłem w ortoreksję. Nie sposób jeść wyłącznie zdrowo, ale ważny w tym wszystkim jest umiar - uważa Bocheński. I faktycznie, w mediach społecznościowych polityka można znaleźć zdjęcia jedzenia, które jest zdrowe, pożywne i własnoręcznie przygotowane przez niego albo ukochaną żonę Elżbietę. Przy okazji można podpatrzeć, jak wygląda jego mieszkanie.

Mieszkanie Tobiasza Bocheńskiego

W oświadczeniu majątkowym Tobiasz Bocheński wpisał, że posiada niewielkie mieszkanko spółdzielcze. Jak wygląda? Na zdjęciach, które polityk publikował w sieci widać, że w mieszkaniu ma szklany stolik, jasne podłogi i sporo kwiatów na parapecie, które dodają uroku mieszkaniu. Zdjęcia w galerii niżej!

Express Biedrzyckiej - Tobiasz Bocheński 20.11.2024 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.