Miłosne historie polityków walczących o Pałac Prezydencki. Trzaskowski rozkochał w sobie żonę, choć go nie widziała na żywo, a Hołownia zdobył serce małżonki dzięki "Mam talent"

Niewiele informacji można znaleźć o żonie lidera Konfederacji. Agnieszka Mentzen (38 l.) nie występuje publicznie, ale prowadzi konto na Instagramie, na którym można obserwować wydarzenia z życia tej nieustannie uśmiechniętej blondynki i jej rodziny. Żona Sławomira Mentzena (39 l.) publikuje fotografie z dziećmi (Franciszkiem, Heleną i Alicją) oraz z mężem. Poseł Konfederacji nie pozostaje jej dłużny i również zamieszcza w internecie fotografie z żoną, najczęściej z okazji rocznic ślubu. Mentzenowie są małżeństwem od 31 lipca 2010 r. – Mam bardzo dobrą i cierpliwą żonę, skoro tyle ze mną wytrzymała i z wyrozumiałością podchodzi do tego, że ciągle nie ma mnie w domu – napisał niegdyś Sławomir Mentzen na w mediach społecznościowych o Agnieszce. I często udzielał rad kawalerom. – Małżeństwo to coś wspaniałego. Jeżeli jesteście z osobą którą kochacie, to nie ma na co czekać, żeńcie się! – radzi polityk.

Trzaskowski zauroczył Małgorzatę

Małgorzata (47 l.) i Rafał Trzaskowscy poznali się w 1997 r. Ona miała 19 lat a on 25. – Oglądałam zdjęcia mojego brata ze studiów i na jednym z nich zobaczyłam chłopaka, który mnie zaciekawił – wspominała pani Małgorzata w rozmowie z „Vogue”. Później spotkała przyszłego męża w Natolinie, gdy przyjechała do brata. – Zobaczyłam z daleka Rafała i w mojej głowie pojawiła się, zupełnie nie wiem skąd, myśl: „To będzie mój mąż”. Sama się wtedy śmiałam z tego dziwnego przeczucia – przyznała. Ona mieszkała na Śląsku, a on w stolicy, jeździli do siebie pociągami. – Dopiero po studiach pobraliśmy się i wtedy przeniosłam się do Warszawy – opowiedziała żona obecnego prezydenta miast. Ślub odbył się w 2002 r. Małżonkowie wychowują razem syna Stanisława i córkę Aleksandrę.

Nawrocki dzieli z żoną sportowe pasje

Z kolei rodzinę prezesa IPN Karola Nawrockiego (42 l.) poznaliśmy podczas inauguracji tego kandydata PiS na prezydenta w listopadzie 2024 r. Marta Nawrocka (39 l.) siedziała na widowni z synem Danielem (22 l.) i młodszymi dziećmi Antonim i Katarzyną. Małżonkowie związali się, gdy Marta miała 17 lat, a jej wybranek był o trzy lata starszy. Oboje pasjonowali się sportem. – Żona trenowała balet, trenuje fitness. Ja natomiast byłem amatorem-piłkarzem, amatorem-bokserem. Sport jest w naszej rodzinie – opowiadał Nawrocki w telewizji Republika. Z kolei w Radiu Plus kandydat PiS na prezydenta przekonywał, że jego żona będzie świetną Pierwszą Damą. – Myślę, że całe życie przygotowywała się do tej roli, jako matka trójki dzieci i funkcjonariusz państwowy – mówił Karol Nawrocki. Pani Marta pracuje w Krajowej Administracji Skarbowej.

Hołownia poderwał żonę na „Mam talent”

Tymczasem kandydat Trzeciej Drogi na prezydenta, Szymon Hołownia, poznał swoją wybrankę w 2014 r. na planie programu „Mam talent”. – Kręciliśmy materiał, udawaliśmy (wraz z Marcinem Prokopem) pilotów z Top Gun, którzy chodzą w zachodzącym słońcu pasem startowym. I tak to się wszystko potoczyło, że spotkaliśmy się z moją żoną – zdradził Hołownia w rozmowie z Dzień Dobry TVN. Urszula Brzezińska-Hołownia (37 l.) jest bowiem pilotem myśliwca MiG-29. Para wzięła ślub w styczniu 2016 r.

Marszałek Sejmu niedawno wspomniał na Instagramie początki związku z żołnierką oraz późniejszy ślub. – Na naszej pierwszej randce Ula chciała uciekać, ja później trochę się jej bałem (…). Później jakoś się jednak ułożyło. Jak to się mawia u Uli na Mazowszu (Szymon Hołownia jest z Białegostoku) - „ślubowaliśmy”. Było dwanaście osób, pyszne włoskie jedzenie, mój tato deklamujący strofy na Piazza Navona, beczka śmiechu, i Prokop, który jadł czipsy. Ale jednak, jak teraz patrzę na te zdjęcia, to chyba było mu smutno, że teraz najlepszy duet stworzę z kimś innym – napisał Szymon Hołownia. Małżonkowie mają dwie córki: Marię (6 l.) i Elżbietę (3 l.).

