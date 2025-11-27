Minister Sikorski przypomniał, jak wyglądał gdy miał 20 lat. Trzyma się jednej zasady z tamtych czasów

Paulina Jaworska
2025-11-27 8:17

Radosław Sikorski to jeden z najbardziej znanych polityków, obecnie jest wicepremierem rządu i stoi na czele Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Polityk postanowił przypomnieć w sieci swoje zdjęcie sprzed lat. Miał ku temu ważny powód.

Radosław Sikorski młody

i

Autor: GOV/Instagram Radosław Sikorski/ Materiały prasowe
  • Radosław Sikorski w latach 1986-1989 był reporterem wojennym w Afganistanie i Angoli, za co otrzymał nagrodę World Press Photo w 1987 roku.
  • W 1989 roku Sikorski współpracował z amerykańskim czasopismem „National Review”, relacjonując konflikty w Afganistanie i Angoli.
  • Minister Sikorski udostępnił na Instagramie zdjęcie z Afganistanu z 1987 roku, mając 24 lata, kiedy pracował jako korespondent podczas interwencji wojskowej ZSRR.
Mało kto, zdaje sobie sprawę z tego, że jako bardzo młody człowiek, Radosław Sikorski był dziennikarzem, a nawet reporterem wojennym. W latach 1986–1989 był reporterem wojennym w Afganistanie i Angoli. Za swoją pracę był wielokrotnie nagradzany. Wystarczy wspomnieć, że w 1987 roku dostał nagrodę World Press Photo w kategorii zdjęć reporterskich.

Młodość Radosława Sikorskiego 

W roku 1989 roku młody Sikorski został współpracownikiem amerykańskiego czasopisma „National Review” i był odpowiedzialny za korespondencję z zapalnych rejonów świata. Najpierw pisał o Afganistanie, później także relacjonował konflikt w Angoli. Właśnie teraz minister Sikorski postanowił wrócić myślami do tamtych chwil i czasów, a w sieci pochwalił się zdjęciem z Afganistanu.

Sikorski jako dwudziestokilkulatek nosił wąsy

Na fotografii widać młodego Radosława Sikorskiego: szczupła twarz, ciemna gęsta grzywa, wąs i bródka, spojrzenie pełne woli walki. Dziś polityk nie przypomina dawnego siebie, bo mocno się zmienił. Ale prezentacja zdjęcia miała też inny cel. Sikorski napisał krótko: - W wieku 20 lat postawisz się autorytaryzmowi, ważne jest abyś nigdy się nie poddał - opisał krótką relację na Instagramie, do której wykorzystał zdjęcie z młodzieńczych lat, a także aktualne fragmenty ze swoich wystąpień. 

Młody Radosław Sikorski

i

Autor: Instagram/Radosław Sikorski/ Instagram

Przy okazji warto wspomnieć, że fotografia młodego Sikorskiego została wykonana w 1987 roku, w sierpniu, w czasie interwencji wojskowej ZSRR w Afganistanie, czyli obecny wicepremier miał wówczas dokładnie 24 lata. Kilka lat temu wracając do tamtych wydarzeń wspominał: - Spędziłem w Afganistanie kilka tygodni jako korespondent brytyjskich mediów, podróżując u boku mudżahedinów, którzy walczyli z okupującym wówczas Afganistan Związkiem Radzieckim i afgańskimi komunistami.

RADOSŁAW SIKORSKI