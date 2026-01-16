Miny Karola Nawrockiego i Radosława Sikorskiego hitem sieci! Niewiarygodne! [ZDJĘCIA]

Spotkanie z Korpusem Dyplomatycznym w Pałacu Prezydenckim

Jak co roku, także i tym razem w Pałacu Prezydenckim odbyło się spotkanie z Korpusem Dyplomatycznym. W czasie spotkania prezydent Karol Nawrocki zabrał głos i podkreślił, że wspiera i będzie wspierał wysiłki, które mogą doprowadzić do wypracowania trwałego i sprawiedliwego pokoju oraz zapewnią Europie bezpieczeństwo. Nawiązał także do Rosji:

- Nasze doświadczenia historyczne potwierdzają prawdę, że nieważne, czy Rosja jest carska, biała, czy czerwona – jej celem jest zawsze chęć podboju. To się od wieków nie zmienia. W związku z tym rozbudowujemy w Polsce własne siły zbrojne i ich zdolności do obrony. Wzmacniamy odporność naszego społeczeństwa i umacniamy strategiczne sojusze. Zwiększamy liczebność Wojska Polskiego, bo to od polskich żołnierzy w istocie i naszych funkcjonariuszy, ich wykształcenia, odwagi, determinacji oraz sprzętu, z jakiego korzystają, także zależy siła polskiego państwa. Robimy to, by zapewnić bezpieczeństwo naszych obywateli i chronić naszą suwerenność – mówił Karol Nawrocki.

Na wydarzenia do Pałacu przybyli liczni goście, a wśród nich znaleźli się także: nuncjusz apostolski w RP abp Antonio Guido Filipazzi, wicepremier, minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski, szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz, wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak oraz parlamentarzyści i duchowni. I to właśnie gesty i miny ministra Sikorskiego oraz prezydenta Nawrockiego zwróciły uwagę fotoreporterów! Panowie siedzieli prawie obok siebie, dzieliła ich tylko pierwsza dama, Marta Nawrocka.

Szokujące, jakie miny robili Sikorski i Nawrocki! Wielkie zaskoczenie

Chociaż zwykle nie szczędzą sobie gorzkich słów i wbijania szpilek, tym razem zostali uchwyceni w momencie, gdy żywo dyskutowali, a co więcej... śmiali się serdecznie! To może szokować, bo znajdujący się po dwóch stronach politycznej barykady zwykle byli wobec siebie zdystansowani. Najwyraźniej noworoczne spotkanie wywołało zupełnie inne emocje. Zdjęcia ministra Radosława Sikorskiego i prezydenta Karola Nawrockiego to prawdziwy hit!