Polska w elicie G20. Nawrocki: "Pokój nie jest dany raz na zawsze"

Polska dołączyła do 20 największych gospodarek świata – ogłosił prezydent Karol Nawrocki podczas noworocznego spotkania z Korpusem Dyplomatycznym. Ten ogromny sukces gospodarczy Polski odbywa się jednak w cieniu globalnych wyzwań. Jak podkreślił, „bezpieczeństwo jest poddawane ciągłym próbom, a pokój nie jest dany raz na zawsze”.

Prezydent Karol Nawrocki podczas noworocznego spotkania z Korpusem Dyplomatycznym ogłosił, że historyczny sukces gospodarczy Polski, jakim jest przekroczenie przez gospodarkę wartości 1 biliona dolarów, zapewnił krajowi miejsce w gronie 20 największych gospodarek świata.

To osiągnięcie, które, jak zauważył, jest owocem 35 lat ciężkiej pracy, przedsiębiorczości i innowacyjności Polaków.

„Sięgając po analogię sportową, można powiedzieć, że Polacy od ponad 30 lat biegną maraton, ale biegną ten maraton w tempie iście sprinterskim” – dodał prezydent. Ten imponujący rozwój gospodarczy ma jednak miejsce w czasach rosnącej niepewności geopolitycznej, co stanowi poważne wyzwanie dla stabilności regionu i całego świata.

Jak Polska zbudowała swój "złoty wiek" i co oferuje światu?

Prezydent Karol Nawrocki szczegółowo przedstawił skalę transformacji, jaka dokonała się nad Wisłą. Wskazał, że „od początku lat 90-tych, a więc od momentu rozpoczęcia transformacji społeczno-polityczno-gospodarczej oraz wyjścia z niechcianej rosyjskiej strefy wpływów PKB Polski per capita wzrósł o 210 procent”. To nie tylko liczby.

Za tymi danymi kryje się realna poprawa jakości życia obywateli. „Nasz udział w globalnym eksporcie wzrósł 28-krotnie. W efekcie poprawiły się jakość życia i zdrowie Polaków. A średnia oczekiwana długość życia wzrosła o prawie 8 lat” – wyliczał. Sukces ten, zdaniem prezydenta, jest efektem gospodarności, ograniczenia patologii gospodarczych i zwalczania korupcji. Polska jest dziś gotowa, by dzielić się swoimi doświadczeniami.

„Chcemy dzielić się z innymi krajami naszym doświadczeniem oraz wiedzą zdobytą w trakcie budowy polskiego złotego wieku, jak nazywamy ten okres” – zadeklarował Karol Nawrocki, otwierając drzwi do współpracy z partnerami z każdego kontynentu.

Bezpieczeństwo Polski priorytetem w obliczu polityki Rosji

Triumf gospodarczy nie może przesłonić rosnących zagrożeń. Prezydent Nawrocki stanowczo podkreślił, że znaleźliśmy się w momencie, gdy „do naszej codzienności z brutalną siłą wdziera się wojna, a przynajmniej stałe poczucie zagrożenia”. Wskazał na agresywną politykę Rosji, przypominając jej działania w Gruzji, na Krymie i w Ukrainie.

„Nasze doświadczenia historyczne potwierdzają prawdę, że nieważne, czy Rosja jest carska, czy jest biała, czy czerwona, jej celem jest zawsze chęć podboju” – stwierdził. W odpowiedzi na ataki hybrydowe, cybernetyczne i dezinformację, Polska wzmacnia swoje siły zbrojne i strategiczne sojusze.

W obliczu tych wyzwań, jak podkreślił prezydent, bezpieczeństwo Polski i całej wschodniej flanki NATO stało się absolutnym priorytetem, wymagającym realnych działań i inwestycji w obronność.

Karol Nawrocki zapewnił, że jako Zwierzchnik Sił Zbrojnych będzie wspierał modernizację armii, opierając się zarówno na polskim przemyśle zbrojeniowym, jak i na współpracy z sojusznikami z USA i Korei Południowej. Prezydent przestrzegł przed fałszywym poczuciem bezpieczeństwa, konkludując, że „tylko siła rozumiana jako zwiększenie zdolności obronnych wszystkich sojuszników i nasza jedność mogą powstrzymać i odstraszyć Rosję”.

Podczas spotkania z dyplomatami Pierwsza Dama zwróciła uwagę dopasowaną czarną suknią.

