Stylistka oceniła welurową suknię Marty Nawrockiej. Nie miała wątpliwości

Podczas noworocznego spotkania z przedstawicielami korpusu dyplomatycznego w Pałacu Prezydenckim, uwaga gości skupiła się na stylizacji pierwszej damy, Marty Nawrockiej. Jej czarna, welurowa suknia przykuwała wzrok, a stylistka Ewa Rubasińska-Ianiro szczegółowo oceniła wybór żony prezydenta Karola Nawrockiego.

Marta Nawrocka i prezydent Karol Nawrocki od dłuższego czasu uczestniczą w licznych oficjalnych wydarzeniach. 15 stycznia pierwsza dama wzięła udział w spotkaniu noworocznym z przedstawicielami korpusu dyplomatycznego, gdzie zaprezentowała wieczorową kreację.

Stylizacja Marty Nawrockiej

Za projekt sukni odpowiedzialne było Atelier Konaszewski, które współpracowało z Martą Nawrocką również przy inauguracji prezydentury jej męża. Prace nad strojem trwały blisko trzy tygodnie.

Na tę okazję wybrano czarny welur – materiał ceniony za elegancję i dostojność, idealnie pasujący do wieczorowych uroczystości. Suknia podkreślała górną część sylwetki, a następnie rozszerzała się ku dołowi. Kreację dopełniały odkryte ramiona oraz bufiaste mankiety.

Ocena stylistki

Suknia pierwszej damy zdecydowanie zwracała uwagę. Ewa Rubasińska-Ianiro, stylistka, skomentowała strój Marty Nawrockiej. Nie miała wątpliwości, że to doskonały wybór.

- Dopasowanie do figury sukienki z weluru (o kroju syreny) to od lat pewniak na wielkie wyjścia. Dlaczego? Bo robi to dokładnie to, co kocha moda: modeluje sylwetkę. Rozszerzany dół równoważy biodra, zaznaczona talia podkreśla kobiece kształty, a całość pięknie "pracuje" w ruchu – oceniła w rozmowie z "Faktem". - W tym przypadku dodatkowym atutem jest góra sukienki, czyli transparentny, przezroczysty dekolt w stylu hiszpańskim, który optycznie podkreśla ramiona. To bardzo sprytny trik, talia jest wyraźnie zaznaczona, a sylwetka układa się w klasyczną klepsydrę. Nic dziwnego, że ten fason tak dobrze wygląda na większości kobiecych figur - dodała.

Jak widać, Marta Nawrocka ponownie trafiła w dziesiątkę z wyborem stroju! Pierwsza dama nie boi się eksperymentować ze swoimi stylizacjami, próbuje różnych stylów i krojów - jak na razie idzie jej świetnie.

