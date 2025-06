Modlili się w podzięce za wygraną Nawrockiego. Politycy PiS zjechali do słynnego sanktuarium

Karol Nawrocki został prezydentem Polski pokonując w decydującym starciu Rafała Trzaskowskiego. Zdobył w sumie głosy 10 606 877 Polaków. Chociaż nie był kandydatem PiS, a kandydatem obywatelskim popieranym przez Prawo i Sprawiedliwość, to udało mu się przekonać wyborców. Cała kampania wyborcza jednak nie była dla niego łatwa, najpierw Polacy musieli go lepiej poznać, a potem Nawrocki mierzył się z wieloma doniesieniami na swój temat. Dosłownie jak grzyby po deszczu pojawiły się kolejne zaskakujące wieści o nim i jego przeszłość. Faktem jest, że jednak wyborcy się zmobilizowali i zagłosowali na Nawrockiego.

Karol Nawrocki podziękował za modlitewne wparcie w intencji zwycięstwa

Prezydent elekt nie ukrywa, że jest osobą wierzącą, religijną. Nieraz to podkreślał, nawet ostatnio w niedzielę (15 czerwca), gdy kościół katolicki świętował uroczystość Trójcy Świętej, Nawrocki napisał kilka słów na portalu X:

W dniu szczególnym dla wszystkich chrześcijan, gdy obchodzimy Uroczystość Najświętszej Trójcy, skupiamy nasze myśli na gorliwej modlitwie. I właśnie dziś chcę podziękować za Państwa modlitewne wparcie w intencji mojego zwycięstwa w wyborach prezydenckich. Moc Państwa modlitwy czułem każdego dnia kampanii wyborczej. Wasza modlitwa wzmacniała mnie i moją rodzinę. Dzisiaj ja pomodlę się za Was. Z miłością do Polski i Panem Bogiem w sercu - napisał.

Warto też przypomnieć, że gdy spotkał się z prezydentem Andrzejem Dudą tuż po wyborach, to wraz z nim udał się do prezydenckiej kaplicy, by chwilę się pomodlić. Nic więc dziwnego, że politycy Prawa i Sprawiedliwości postanowili podziękować Bogu za wybór Nawrockiego. Były marszałek Sejmu, obecnie poseł PiS, Marek Kuchciński. Na Facebooku napisał on, że politycy wybrali się do ważnego i znanego sanktuarium św. Andrzeja Boboli:

16 czerwca 2025 r. w Strachocinie, w sanktuarium św. Andrzeja Boboli – wielkiego patrona Polski uczestniczyliśmy we Mszy Świętej w intencji Ojczyzny oraz jako dziękczynienie za zwycięstwo Karola Nawrockiego w wyborach prezydenckich. To miejsce jest dla naszego Klubu Parlamentarnego szczególne – to tutaj od 2003 r., modlimy się o łaski dla Polski, o mądrość dla rządzących i siłę do pełnienia służby publicznej w duchu odpowiedzialności i wartości.

Jak dodał Kuchciński: - Z serca gratulujemy prezydentowi elektowi – Karolowi Nawrockiemu – i powierzamy jego misję opiece św. Andrzeja Boboli. Niech ta prezydentura będzie czasem jedności, siły ducha i odważnego prowadzenia Polski ku przyszłości. Niech Bóg błogosławi Polsce.

Pokazał też kilka zdjęć ze spotkania. Podobnie uczyniła posłanka Dominika Chorosińska. Kto pojawił się w sanktuarium św. Andrzeja Boboli? Nie zabrakło też prezesa Jarosława Kaczyńskiego, a także innych czołowych polityków: Jacka Sasina, Rafała Bochenka, Zbigniewa Kuźmiuka, Marii Kurowskiej, Piotra Glińskiego, Przemysława Czarnka, Elżbiety Witek innych. Kto był jeszcze? Zobaczycie, w naszej galerii niżej.

