Monika Miller wyznała, co się stało na jej spotkaniu z Janem Pawłem II. „Schowałam się w szafie”

Monika Miller dziś jest artystką i aktorką, która ma spore grono fanów. Stawia na ostry wygląd, chętnie eksponuje swoje tatuaże oraz często zmienia fryzury. Nie zawsze jednak była tak odważna… W rozmowie z Odetą Moro w programie „Onet Rano” opowiedziała o swoim spotkaniu z Janem Pawłem II, na które zabrał ją dziadek, były premier Leszek Miller. Artystka miała wówczas 7 lat. - Szczerze mówiąc, nie pamiętam tego aż tak bardzo. Wiem tylko, że się obraziłam w pewnym momencie, schowałam się w szafie i wszyscy mnie szukali. Nawet nie wiedziałam, kto to jest, kompletnie nic nie rozumiałam – wyznała. Nie pamięta jednak, co konkretnie ją wystraszyło. Przyznała także, że postać papieża Polaka jest dla niej ważna. - Identyfikuję się z "pokoleniem Jana Pawła II", tym bardziej że go poznałam. Muszę się identyfikować, skoro pamiętam to, byłam tam i zapadło mi to w pamięć – stwierdziła.

Monika Miller dołączyła do grona gwiazd i polityków, którzy w ostatnich dniach wypowiadali się na temat papieża, głównie w kontekście głośnego dokumentu „Franciszkańska 3”. Według przedstawionych w nim materiałów, jako metropolita krakowski Jan Paweł II miał wiedzieć i tuszować przypadki pedofilii wśród księży. Do tej pory swoją opinię na ten temat wyraziły między Joanna Racewicz czy Katarzyna Kolenda-Zaleska.

