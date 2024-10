Monika Olejnik znów na okładce pisma! Kolejna wpadka? Internauci bezlitośni

Ludzie byli zachwyceni, jak zobaczyli, co Kasia Tusk trzyma w kuchni! Już chcą to kupić

Monika Olejnik słynie tylko ze swojej bezkompromisowej postawy wobec polityków, ale także ze swojego stylu. Dziennikarka nie boi zakładać oryginalnych strojów czy butów. Mimo to eksperymentuje tylko z ubiorem, bowiem od lat nie przeszła radykalnej metamorfozy. Długie blond włosy, mocny makijaż i wysportowana sylwetka to jej znaki rozpoznawcze. Zwłaszcza te dwie cechy wyglądu zostały wyeksponowane podczas sesji zdjęciowej do magazynu "Elle", a jedno z nich ozdobiło okładkę pisma. Komentarze jednak nie są zbyt przychylne.

Monika Olejnik na okładce

Na okładce "Elle" widać Monikę Olejnik siedzącą na brązowym fotelu w grzecznej pozie z rękami położonymi na złączonych kolanach. Dziennikarka spogląda w górę z neutralnym wyrazem twarzy. Uwagę zwracają czarne rzęsy i ciemne oczy, które kontrastują z jej jasnymi włosami.

Zdaje się, że fotografia nie przypadła do gustu użytkownikom Instagrama, którzy zobaczyli zdjęcie okładki w sieci. "Dobrze, że na okładce napisane jest kto się na niej znajduje"; "A kto jest na zdjęciu?"; "Jak to jest Monika Olejnik to ja jestem święty turecki"; "Ale ją zmienili. Widziałem ją ostatnio przy Promenadzie w Warszawie to wyglądała zupełnie inaczej. Gdyby nie podpis nigdy bym nie pomyślał, że to ona" - czytamy w komentarzach.

Inni z kolei chwalą okładkę. W tym gronie znalazła się między innymi redakcyjna koleżanka Moniki Olejnik, Anita Werner. "Piękne zdjęcie!" - napisała.

Kolejna wpadka?

Warto przypomnieć, że Monika Olejnik pojawiła się na okładce magazynu "Fashion" w październiku 2022 roku. Pokazała się na niej w niebieskiej sukience z luźnymi rękawami i szpilkach oraz w rozpuszczonych włosach. Jak się okazało, na dziennikarkę spadła wówczas fala krytyki, bowiem wiele osób zarzucało, że zdjęcie jest zbyt mocno zretuszowane, a gospodyni "Kropki nad i" nie przypomina siebie. Sama zainteresowana odniosła się do oskarżeń.

- Zawiść, zawiść, zawiść. Najważniejsze dobre światło, make-up, dobre poczucie humoru, odpowiednia godzina, czyli piąta rano i nie przejmować się komentarzami - stwierdziła.

Czy tym razem także dziennikarka zaliczy wpadkę i narazi się na krytykę ze strony odbiorców?

W naszej galerii zobaczysz, jak zmieniała się Monika Olejnik:

