Morawiecki był mocno związany z mamą. Pani Jadwiga była dla niego wzorem

W wieku 95 lat zmarła Jadwiga Morawiecka, prywatnie ukochana matka byłego premiera. To właśnie Mateusz Morawiecki 3 sierpnia przekazał smutne wieści o jej odejściu publikując poruszający wpis w mediach społecznościowych. Jej pogrzeb odbył się w sobotę (9 sierpnia) we Wrocławiu.

Były szef rządu był bardzo związany z mamą, zawsze podkreślał, ile dla niego znaczy. Często się z nią widywał i nigdy nie zapominał o ważnych uroczystościach, jak Dzień Matki, czy rocznicach. Tak było choćby kilka lat, temu, gdy Jadwiga Morawiecka świętowała 92. urodziny. Mateusz Morawiecki napisał wtedy:

Dzień Matki za kilka dni, ale jak co roku, zaczynam go świętować nieco wcześniej, bo moja Mama, Jadwiga, obchodzi dzisiaj swoje 92. urodziny. Nie mogło mnie dzisiaj przy Niej zabraknąć. Trudno mi wyrazić w słowach jak wyjątkową jest osobą, ile ciepła, mądrości i dobra zawsze dawała i daje wielu ludziom wokół siebie. Każdego dnia jestem jej wdzięczny za dar życia i wszystko co dla mnie zrobiła. Za to, że z tego ciepła, mądrości i miłości mogę korzystać przez całe życie. Najbardziej kochana na świecie, nie mógłbym sobie nawet wyobrazić lepszej Mamy - opisywał.

Morawiecki często też pokazywał zdjęcia ze swoją mamą. Chwalił się nowymi fotografiami, ale też uroczymi kadrami z dzieciństwa. Niegdyś z okazji Dnia Matki wspominał: - Mama. Jedno z pierwszych słów, których się uczymy. Gdy je wypowiadamy, porusza ono w nas jakąś czułą strunę, ukryte pokłady wspomnień, ciepła i dobroci. Niewiele jest w życiu tak pięknych i szczerych więzi, jak bezinteresowna, pełna poświęcenia miłość matki. I choć nie istnieje jeden przepis na matkę idealną, to są miliony różnych dróg, by być tą najlepszą dla swoich dzieci. Kilka dni temu moja Mama obchodziła swoje 92 urodziny. Wiele w życiu przeszła, widziała i przecierpiała. Mogę śmiało powiedzieć, że bez jej siły, mądrości i schronienia, jakie dawała mi jej miłość, nie byłbym tu, gdzie jestem. Dziękuję Ci Mamo za życie, które mi dałaś i szanse, które stworzyłaś.

Mama Mateusza Morawieckiego podobnie, jak jego ojciec była zaangażowana w działalność opozycyjną, z powodu której była też inwigilowana, a nawet przesłuchiwana przez SB. W jej mieszkaniu przeprowadzono rewizje. Urodziła się w 1930 roku w Stanisławowie. Z wykształcenia była chemiczką, absolwentką Uniwersytetu Jagiellońskiego.

W 1959 r. poślubiła znanego opozycjonistę Kornela Morawieckiego, który został liderem Solidarności Walczącej. Morawieccy doczekali się kilkorga dzieci, córek: Anny, Marii, Marty i Magdaleny, która zmarła jako maleńkie dziecko, a także syna Mateusza, późniejszego polityka i premiera.

Po śmierci Jadwigi Morawieckiej w prasie pojawił się nekrolog, byłego premiera wsparł Jacek Sutryk: - Z głębokim smutkiem przyjąłem wiadomość o śmierci Jadwigi Morawieckiej działaczki opozycji niepodległościowej w PRL, osoby oddanej rodzinie, nauce i wartościom, żony Kornela Morawieckiego i matki byłego premiera Mateusza Morawieckiego. Rodzinie i Bliskim składam wyrazy współczucia oraz wsparcia w tym trudnym czasie. Jacek Sutryk, prezydent Wrocławia.

NIŻEJ GALERIA Z POGRZEBU JADWIGI MORAWIECKIEJ