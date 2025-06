Morawiecki świętuje Dzień Ojca. Pokazał zdjęcia wszystkich dzieci. Szczególnie jedno bawi do łez!

Mateusz Morawiecki, gdy pełnił rolę premiera rządu miał pełne ręce roboty. Ale nawet wtedy zawsze starał się znaleźć czas dla rodziny, a przede wszystkim dla dzieci. Były premier prywatnie jest szczęśliwym ojcem i mężem. Ma dwoje starszych dzieci: córkę Aleksandrę, która jest już mężatką, a jej ślub był głośnym wydarzeniem oraz syna Jeremiasza.

Ma też dwoje młodszych, nastoletnich już dzieci: córkę Magdę i syna Ignacego. Gdy był szefem rządu niechętnie dzielił się prywatnymi sprawami. Gdy pokazywał, jak spęcza czas z rodziną to były to głównie zdjęcia wykonane na łonie natury. Teraz to się jednak zmieniło, a w sieci często pokazuje prywatne kadry. Właśnie w Dniu Ojca postanowił pochwalić się swoją gromadką.

Morawiecki świętuje Dzień Ojca. Urocze kadry z dziećmi

Morawiecki pokazał zdjęcia sprzed lat i nowe, na których jest razem z dziećmi. Jedna z fotografii jest szczególnie zabawne i rozczulającą, a przedstawia młodego Mateusza Morawieckiego, który wraz z dzieckiem... pracuje! Morawiecki pozuje na zdjęciu leżąc na podłodze z dzieckiem między ramionami, a przed sobą ma na podwyższeniu z książek klawiaturę! W rogu zdjęcia widać datę, 1996 rok.

Inne zdjęcie przedstawia jeden z najważniejszych dni w życiu byłego premiera, czyli ślub jego córki Oli, która to uroczystość odbyła się dwa lata temu. Aleksandra poślubiła swojego ukochanego Dariusza, para sama ma już dziecko, a pierwszym wnuczkiem Morawiecki pochwalił się w Dniu Dziecka. jeszcze na innym zdjęciu opublikowanym w Dniu Ojca Morawiecki pozuje z synami, widać, że Jeremiasz już przerósł ojca, a Ignacy zrobi to niebawem!

Sympatycy Mateusza Morawieckiego od razu zaczęli komentować serię zdjęć:

- Brawo, super rodzinka, moje gratulacje;

- Jak najwięcej takich ojców Pięknie Panie premierze;

- Pod każdym względem wspaniały człowiek. Pozdrawiamy Pana i Pańską Rodzinę. Dzieci na pewno są dumne, że mają takiego wspaniałego Tatę

NIŻEJ GALERIA ZDJĘĆ ZE ŚLUBU CÓRKI MORAWIECKIEGO

Co ważne i piękne Mateusz Morawiecki z żoną Iwoną zdecydowali się przed laty na piękny, szlachetny gest. Podjęli decyzję o adopcji dwójki dzieci. W jednym z wywiadów Morawiecki został też zapytany o sprawę adopcji dzieci, polityk podkreślił wówczas:

- Przede wszystkim, ja jestem wdzięczny rodzicom biologicznym, że zdecydowali się te dzieciątka urodzić. A poza tym, to nie ma tu dla mnie żadnej różnicy. Może moje starsze dzieciaki się obrażą, ale te młodsze są dla mnie największą miłością mojego życia (...). Mamy kontakt z żoną z różnymi domami dziecka, z jednym w szczególności - dodał wówczas polityk.

QUIZ. Marta Nawrocka. Co wiesz o nowej pierwszej damie? Komplet mało prawdopodobny Pytanie 1 z 10 Na początek metryka. W którym roku urodziła się Marta Nawrocka? 1983 1986 1989 Następne pytanie