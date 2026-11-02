Morawiecki w Dniu Zadusznym wspomina rodziców. "Mama uczyła mnie dobroci, tata uczył mnie odwagi"

Były premier miał bardzo bliskie relacje z rodzicami. Wielokrotnie podkreślał, jak wiele w jego życiu znaczyli matka i ojciec. Niestety, oboje już nie żyją. Kornel Morawiecki zmarł ponad siedem lat temu, a Jadwiga Morawiecka rok temu. Oboje rodzice Morawieckiego zostali pochowani w różnych miastach.

Kornel Morawiecki spoczywa na cmentarzu Powązki Wojskowe w Warszawie, a Jadwiga Morawiecka na Cmentarzu Osobowickim we Wrocławiu.

Kornel Morawiecki, z wykształcenia był fizykiem. Ale Polacy zapamiętali go przede wszystkim jako polityka, opozycjonistę z czasów PRL i założyciela Solidarności Walczącej. W 2015 roku uzyskał mandat poselski i pełnił funkcję Marszałka Seniora Sejmu. W 2019 roku uhonorowano go Orderem Orła Białego.

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Jadwiga Morawiecka także działała w opozycji. Była aktywną działaczką opozycyjną w czasach PRL, udostępniając swoje mieszkanie na spotkania z Komitetem Obrony Robotników oraz z Ruchem Obrony Praw Człowieka i Obywatela.

2 listopada, w Dniu Zadusznym Mateusz Morawiecki w pięknych słowach wspomniał swoich rodziców. W pięknych słowach napisał, za co im dziękuje i czego uczyli go rodzice. Wpis zaczął słowami, które wyciskają łzy: - Dzień Zaduszny - to święto wspomnień i modlitwy za naszych zmarłych. Moje myśli są szczególnie blisko Mamy i Taty, których już z nami nie ma… Dalej napisał:

Mama uczyła mnie dobroci, wiary i wytrwałości. To Jej zawdzięczam tak wiele z tego, co pomaga mi przechodzić przez najtrudniejsze chwile. Wracam też do naszych długich rozmów z Tatą - o historii i Polsce. Uczył mnie odwagi, odpowiedzialności i szacunku do drugiego człowieka. Bardzo mi Ich brakuje. Pozostały wspomnienia, wdzięczność i wiara, że kiedyś się spotkamy. Pamiętajmy dziś o tych, za którymi tęsknimy, i o tych, których nie ma już kto wspominać. Otoczmy ich modlitw

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