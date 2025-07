Morza szum, ptaków śpiew i Marta Kaczyńska zażywająca kąpieli w Bałtyku [ZDJĘCIA]

Plaża blisko domu

Dla Marty Kaczyńskiej plaża to miejsce codziennego relaksu, do którego ma przysłowiowy rzut beretem. Mieszkając w Sopocie, bratanica lidera PiS korzysta z uroków nadmorskiego miasta, które latem tętni życiem. „Plaża jest tuż obok, to naturalne, że spędzamy tu czas z dziećmi” – pisała na Instagramie, dzieląc się zdjęciami z rodzinnych chwil. Często można ją zobaczyć, jak buduje z dziećmi zamki z piasku, gra w piłkę plażową lub spaceruje brzegiem morza ze z swoimi pociechami. W ten weekend Marta Kaczyńska odpoczywała na plaży tylko w towarzystwie synka. Jej aktywny tryb życia, obejmujący regularne ćwiczenia i zdrową dietę, pozwala kobiecie utrzymać świetną formę, co było widoczne podczas ostatniego pobytu na plaży.

Co za zmiana u Marty Kaczyńskiej! Tego nikt się nie spodziewał

Morska bryza i śmiech dziecka

Kaczyńska, z zawodu prawniczka i publicystka, prowadzi intensywne życie zawodowe. Publikuje felietony, w których porusza tematy związane z polityką, historią i wartościami rodzinnymi. Prywatnie jest matką trójki dzieci, dla których stara się być jak najbardziej obecna. „Chcę, by moje dzieci miały piękne wspomnienia z dzieciństwa, a plaża to idealne miejsce do wspólnej zabawy” – mówiła w jednym z wywiadów. Letnie dni w Sopocie to dla niej czas na regenerację i budowanie więzi z rodziną. Sopot, z jego charakterystycznym molo i wakacyjną atmosferą, jest dla Kaczyńskiej codziennością, a nie wakacyjnym celem. Mimo to, potrafi cieszyć się urokami miasta, które dla wielu Polaków jest symbolem letniego wypoczynku. Jej obecność na plaży przyciąga uwagę, ale Kaczyńska pozostaje skromna, skupiając się na dzieciach i prostych przyjemnościach, jak morska bryza czy śmiech pociech. Dla mieszkańców Sopotu jest jedną z nich – kobietą, która łączy role matki, profesjonalistki i osoby zaangażowanej społecznie, znajdując czas na relaks tuż za progiem swojego domu.

