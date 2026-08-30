Nagle Babiarz zrobił TO na scenie u Nawrockiego! 62-latek wprawił wszystkich w osłupienie

Prezydent Karol Nawrocki i Pierwsza Dama Marta Nawrocka gościli młodzież z całej Polski na wydarzeniu „Przyszłość.pl” w Juracie.

Program łączył inspirujące dyskusje z dynamicznymi aktywnościami, takimi jak wspólny bieg prezydenta czy koncerty artystów jak Kubańczyk.

Sprawdź, jak prezydencka rezydencja stała się miejscem dialogu, sportu i muzyki, przyciągając setki młodych.

Przemysław Babiarz był jednym z gości wydarzenia „Przyszłość.pl”, które w weekend odbywa się w Juracie z udziałem prezydenta Karola Nawrockiego i pierwszej damy Marty Nawrockiej. Znany komentator sportowy pojawił się na scenie z wykładem zatytułowanym „Polski mecz o sukces. Przyszłość – teraźniejszość – przyszłość”.

Samo opowiadanie o sporcie najwyraźniej jednak mu nie wystarczyło. W pewnej chwili 62-letni dziennikarz postanowił pokazać zgromadzonym, że sam wciąż może pochwalić się świetną kondycją.

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Przemysław Babiarz stanął na rękach

Babiarz zapowiedział ze sceny, że spróbuje wykonać figurę wymagającą niemałej siły i równowagi.

"Skoro równowaga, to niech będzie waga. Tak się nazywa ta stójka, którą postaram się wykonać" - powiedział.

Po chwili przeszedł od słów do czynów. Dziennikarz oparł się na rękach i uniósł ciało, utrzymując je w efektownej pozycji. Wyczyn 62-latka spotkał się z entuzjastyczną reakcją zgromadzonych.

Babiarz po wszystkim podszedł do swojego występu z humorem.

"Niech to będzie moja legitymacja na wejście, że ten facet, który gada o sporcie, też coś w tym sporcie potrafi zrobić" - dodał.

Autorski wykład Przemysława Babiarza: "Polski mecz o sukces. Przeszłość - teraźniejszość - przyszłość". pic.twitter.com/gdzFxeC8xw— Kancelaria Prezydenta RP (@prezydentpl) August 30, 2026

Sport, koncerty i spotkania z młodzieżą w Juracie

„Przyszłość.pl” rozpoczęło się w sobotę w prezydenckiej rezydencji w Juracie. Karol i Marta Nawroccy spotykają się tam z młodymi ludźmi z całej Polski. W programie znalazły się rozmowy i wykłady, ale organizatorzy postawili również na sport i muzykę.

Na scenie pojawili się m.in. Skolim i WonerS, a podczas wydarzenia wystąpił również Kubańczyk. Sam Karol Nawrocki w niedzielę zamienił oficjalny strój na sportowe ubrania i ruszył do biegu z uczestnikami wydarzenia.

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